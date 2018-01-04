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Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 2. Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından istismar edilen Koreli kadınlar konusunda iki ülke arasında 2015'te varılan anlaşmadan ötürü mağdurlara özürlerini iletti.

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Moon, Japon askerlerinin istismar ettiği kadınların katıldığı bir toplantıda, bu konuda selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü göreve geldiğinden bu yana ilk kez özür diledi. Moon "Devlet başkanı olarak, Japonya ile, sizin görüşlerinizi dikkate almayan ve sizin onayınız alınmadan uygulamaya sokulan bir anlaşma yapıldığı için özür diliyorum" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre ​Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan 'siyasi bir anlaşma' olarak nitelendirmişti.

Moon, "Güney Kore ve Japonya arasında istismar edilen kadınlar konusunda yapılan müzakerelerin ciddi eksiklikleri olduğu teyit edildi. Talihsiz ancak göz ardı edemeyeceğimiz bir gelişme" ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın, tarihi sorunlar çözülürken başvurulan yerleşik evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirten Moon, "Devlet başkanı olarak, vatandaşlarım adına, istismar edilen kadınlar meselesinin bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum" demişti.

JAPONYA PARA TEKLİF ETMİŞTİ!

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadına, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüz edilmişti. Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Moon, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Japon Güney Kore Seks kölesi

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