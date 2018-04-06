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Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Daha önce görevinde azledilen eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu

Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

Güney Kore mahkemesi, görevden alınan eski devlet başkanı Park Geun-Hye'yi 24 yıl cezaya çarptırdı.

Park, rüşvet suçlamasıyla yargılanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Park Geun-hye

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