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Sapıklıkta yeni yöntem: Gizli kamera pornosu

03.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Güney Kore şu sıralar yeni yükselişe geçen bir sapıklık yöntemi ile mücadele ediyor. Gizli kamera pornosu...

Sapıklıkta yeni yöntem: Gizli kamera pornosu

Seul'e varışımdan kısa süre önce, Han Nehri kıyısında arkadaşımla bisiklet gezisi yaparken bir umumi tuvalete girecektim.

Arkadaşım "Kamera var mı kontrol et!" diye bağırdı. Döndüm ve gülümsedim. Fakat şaka yapmıyordu.

Çok sayıda kadın, Güney Kore'de bir umumi tuvalete girdiklerinde ilk yaptıkları şeyin, kamera ya da bir gözetleme deliği olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söylediler. Ne olur ne olmaz diye.

Çünkü ülke gizli kamera salgınının etkisi altındaydı.

Gizli kameralar kadınların -ve bazen erkeklerin- tuvalette, hatta mağazaların, spor salonlarının ve havuzların soyunma kabinlerinde soyunurken görüntülerini çekiyor. Daha sonra bu videolar porno sitelerine konuluyor.

Seul'deki aktivistler, bunun önüne geçilmesi için daha çok şey yapılmazsa farklı ülkelere yayılacağı ve durdurmanın zorlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Her yıl polise 6 binden fazla casus kamera pornosu şikayeti yapılıyor ve kurbanların yüzde 80'inden fazlası kadınlar.

Yüzlercesinin de başlarına geleni ihbar etmediklerinden kaygı duyuluyor. Bazılarının görüntüleriyse, dost sandıkları erkekler tarafından çekiliyor.

BBC'nin konuştuğu Kim adını verdiğimiz bir kadın, bir restoran masasının altında görüntülerinin çekildiğini söylüyor.

Bir tanıdığı eteğinin altından görüntülerini çekmiş. Ne yaptığını fark edince telefonunu elinden almış ve telefonda başka görüntülerini ve erkeklerin bu görüntüler üzerinde yaptığı yorumları görmüş.

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Kim "Sohbet odasını ilk gördüğümde öylesine şoke oldum ki, beynim durdu ve ağlamaya başladım" diyor. Polise gitmiş, ancak olayı ihbar etmek kendini daha da kötü hissetirmiş.

"Diğerleri ne der diye düşündüm. Polis memuru çok açık giydiğimi düşünür mü? Ucuz olduğumu düşünür mü?

"Karakolda yalnız hissettim. Sanki bütün erkekler bana bir parça etmişim, cinsel objeymişim gibi bakıyor diye düşündüm. Korktum"

"Kimseye söyleyemedim. Suçlanmaktan korkuyordum. Ailemden, arkadaşlarımdan ve etrafımdaki bana bu erkeklerin baktığı gibi bakacak gibi bakacak insanlardan korktum."

Kim'in görüntülerini çeken erkek hiçbir ceza almadı.

SADECE KORE'NİN SORUNU DEĞİL

Güney Kore dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ve dijital anlamda ileri ülkelerinden biri.

Akıllı telefon sahibi olmada dünya birincisi. Yetişkin nüfusun neredeyse yüzde 90'ının akıllı telefonu var ve yüzde 93'ünün internet erişimi bulunuyor.

Ancak işte tam da bu ilerleme, bu suçun tespitini ve suçluların yakalanmasını çok zorlaştırıyor.

Park Soo-yeon 2015'te Ha Yena lakabıyla "Dijital Seks Suçlarına Hayır" grubunu kurdu. Grup, görüntülerin yayımlandığı porno sitelerin en çok bilinenlerinden Soranet'in kapatılması için yürütülen kampanya kapsamında kuruldu.

Soranet'in bir milyondan fazla kullanıcısı vardı ve sitede kadınların rızası ya da bilgisi olmadan çekilip, paylaşılan binlerce video bulunuyordu. Sitedeki casus kamera görüntülerinin bir çoğu gizlice tuvaletlerde ya da mağazalardaki soyunma kabinlerinde çekilmiş, ya da eski sevgililer ve eşler tarafından intikam için siteye yüklenmişti.

Sitede görüntüleri olan kadınların bazıları intihar etti.


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