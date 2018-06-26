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Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı

26.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Güney Kore'de polis, intikam pornoları yayımlayan ve 2 yıl önce kapatılan sora.net internet sitesinin sahiplerinden birini tutukladı.

Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı

Güney Kore'de polis, intikam pornoları yayımlayan ve 2 yıl önce kapatılan sora.net internet sitesinin sahiplerinden birini tutukladı.

Milyonlarca kullanıcısı olan sora.net'de, kadınların bilgisi ya da rızası olmadan çekilen binlerce seks videosu yer alıyordu.

Güney Kore polisi, sitenin sahiplerinin aldıkları yasadışı genelev ve kumar reklamlarından para kazandığını belirtti.

Ancak sadece soyadı açıklanan şüpheli Song, bunu reddetti ve yasadışı içeriği üretenlerin sitenin kullanıcıları olduğunu savundu.

Güney Kore'de porno film çevirmek ve dağıtmak yasalara aykırı. Song'a çocukların ve küçüklerin korunması yasası uyarınca suçlama yöneltildi.

Korea Herald gazetesine göre Song, kocasıyla birlikte siteyi kuran ve 1999'dan 2016'ya ülke dışındaki sunucular vasıtasıyla yayında tutan dört kişiden biriydi. Başka ülkelerin de vatandaşlıklarına sahip olduğu belirtilen diğer üç kişiyse firarda.

Olayla ilgili Güney Kore'de iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Sitede yayınlanan videoların birçoğu gizlice tuvaletlerde, mağazaların soyunma kabinlerinde çekilen görüntüler veya eski eş ya da sevgililerin gönderdiği intikam pornolarıydı.

BAZI KADINLAR İSTİFA ETTİ

Site, halktan gelen tepkiler üzerine kapatılmış, videolarda yer alan kadınlardan bazıları intihar etmiştüi.

Güney Kore'de, ülkenin en büyük kadın hakları yürüyüşü geçen Mayıs'ta 10 bin kadının katılımıyla başkent Seul'de düzenlenmişti.

Kadınlar yetkililerin dijital seks suçlarını soruşturmak için daha fazla şey yapmasını talep etmişti.

Kadınların çoğu, kadın bir mankenin bir erkek iş arkadaşının çıplak fotoğrafını çekip, rızası olmadan internete koymasının ardından tutuklanmasına öfkeliydi.

JoongAng gazetesindeki imza kampanyasına katılan bir imzacı "Bu kez sadece kurban bir erkek ve şüpheli bir kadın olduğu için olaya farklı bir muamelede bulunuluyor" demişti.

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