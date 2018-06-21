Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

Sputnik'in hbaerine göre Bucheon şehir mahkemesinde nisan ayında yapılan duruşmada suçlu bulunan köpek çiftliği işletmecisine 2.700 dolar para cezası verildi.

Mahkeme, ayrıntıları bu hafta ortaya çıkan kararında 'et tüketiminin köpekleri öldürmek için yasal bir neden olmadığına' hükmetti.

İşletmeci temyiz hakkını da kullanmamayı seçti. Güney Koreli hayvan hakları örgütü 'Care', 'hayvanları nedensizce öldürmek' ve 'temizlik ve inşaat düzenlemelerini ihlal etmekle' suçladıkları köpek çiftliği işletmecisi hakkında geçen yıl şikayette bulunmuştu.

'KÖPEK ETİ ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDE BASKI KARARLA BİRLİKTE ARTACAK'

'Care' örgütünün avukarı Kim Kyung-eun kararı memnuniyetle karşılayarak "Bu, köpeklerin sadece eti için öldürülmesinin yasa dışı olduğunu söyleyen ilk mahkeme kararı olmasından dolayı çok önemli" dedi.

Bunun bir emsal oluşturduğunu vurgulayan avukat Kim "(Karar) köpek etinin tüketiminin tamamen yasa dışı ilan etmenin önünü açtı" diye konuştu.

'Care' örgütü lideri Park So-youn da benzer şikayetler hazırlayıp yasal mercilere sunmak için ülke genelindeki köpek çiftliklerini ve mezbahaları takip ettiklerini söyledi.