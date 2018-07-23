HABER

Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Güney Kore'de dürüst ve reformcu imajıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle intihar etti.

Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan'ın başkent Seul'de bir apartmanın 17. katından atlayarak hayatına son verdiği bildirildi.

Ro'nun, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki, "Druking" mahlasıyla tanınan blog yazarının yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddia edilmişti.

Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken, yasadışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.

"Druking" adlı blogun yazarı, bir bilgisayar programı aracılığıyla internette yorum üreterek belirli siyasi konular etrafında kanaat oluşturmakla suçlanmıştı. Şahsın başta Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti olmak üzere Güney Koreli siyasilerle kurduğu ilişikiler tartışmalara konu olmuş, savcılık olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Güney Kore dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Şirket yöneticileri, pop yıldızları ve siyasetçiler gibi yüksek profilli kişilerin intiharlarına sık rastlanıyor.

Eski Devlet Başkanı Ro Mu-yun 2009 yılında ailesiyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk skandalının ardından intihar etmişti.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
İYİ Partili Ümit Özdağ: Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğizİYİ Partili Ümit Özdağ: Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz
Almanya Türkiye ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını neredeyse durdurduAlmanya Türkiye ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını neredeyse durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Milletvekili Ro Ho-çan Yolsuzluk druking intihar

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

Savunma bakanlığı açıkladı; Askeri personel eksiğimiz var

Savunma bakanlığı açıkladı; Askeri personel eksiğimiz var

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Erbil'de Valilik binasında peş peşe patlama sesleri

Erbil'de Valilik binasında peş peşe patlama sesleri

Yıllar sonra bir ilk, yağmur duasına çıktılar

Yıllar sonra bir ilk, yağmur duasına çıktılar

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.