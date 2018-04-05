HABER

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir askeri uçağın Chilgok'ta düştüğü belirtildi

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Ayrıntılar geliyor...

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore uçak Kaza

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

ABD’de F-16 uçağı düştü

ABD’de F-16 uçağı düştü

YouTube saldırganının ailesi polisi önceden uyarmış: Poligona gidiyor

YouTube saldırganının ailesi polisi önceden uyarmış: Poligona gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.