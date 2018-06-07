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Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bir araç, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan ABD konsolosluğunun kapısına çarptı.

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Güney Kore'deki ABD Büyükelçiliği'nin kapısına bir araba çarptı. Erkek olduğu bildirilen sürücünün sığınma talebinde bulunan bir Kuzey Koreli olabileceği açıklandı. Yerel medya olayda iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir fotoğraf önü parçalanmış bir araç gösteriyor. Olayın terör saldırısı olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Seul Güney Kore ABD araç kalabalığa daldı konsolosluk

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