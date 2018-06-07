Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Güney Kore'deki ABD Büyükelçiliği'nin kapısına bir araba çarptı. Erkek olduğu bildirilen sürücünün sığınma talebinde bulunan bir Kuzey Koreli olabileceği açıklandı. Yerel medya olayda iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir fotoğraf önü parçalanmış bir araç gösteriyor. Olayın terör saldırısı olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.



