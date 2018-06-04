Güney Kore: Kim üç askeri yetkiliyi görevden aldı

Güney Kore haber ajansı Yonhap Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong Sik, Genelkurmay Başkanı Ri Myong ve Ordu Genel Siyasi Büro yöneticisi Kim Jong Gak'ın görevden alındığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü bugün Seul'de yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Ajans, haberini istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberini doğrulayarak, üç üst düzey yöneticinin Kuzey Devlet Başkanı Kim Jong Un ile Güney Kore ve ABD ile ilişkiler konusunda yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesi planlanıyor. Trump geçen Cuma yaptığı açıklamada, daha önce iptal edildiğini söylediği zirvenin yapılacağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Jim Mattis ise hafta sonunda yaptığı açıklamada, zirveye giden yolda pürüzler olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Kuzey Kore'nin ancak nükleer silahsızlanma için denetlenebilir ve geri dönülmez adımlar atması hâlinde bu ülkeye baskının azaltılacağını belirterek, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili kararlarının ilk aşamada yürürlükte kalacağını söyledi.