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Güney Kore: Kim üç askeri yetkiliyi görevden aldı

04.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirve öncesinde Pyongyang yönetiminin üç üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldığı öne sürüldü.

Güney Kore haber ajansı Yonhap Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong Sik, Genelkurmay Başkanı Ri Myong ve Ordu Genel Siyasi Büro yöneticisi Kim Jong Gak'ın görevden alındığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü bugün Seul'de yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Ajans, haberini istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberini doğrulayarak, üç üst düzey yöneticinin Kuzey Devlet Başkanı Kim Jong Un ile Güney Kore ve ABD ile ilişkiler konusunda yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesi planlanıyor. Trump geçen Cuma yaptığı açıklamada, daha önce iptal edildiğini söylediği zirvenin yapılacağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Jim Mattis ise hafta sonunda yaptığı açıklamada, zirveye giden yolda pürüzler olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Kuzey Kore'nin ancak nükleer silahsızlanma için denetlenebilir ve geri dönülmez adımlar atması hâlinde bu ülkeye baskının azaltılacağını belirterek, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili kararlarının ilk aşamada yürürlükte kalacağını söyledi.

Melania Trump zirveye gitmiyor

Öte yandan uzun süredir gözlerden uzak duran ABD'li First Lady Melania Trump'ın, Donald Trump'a önümüzdeki günlerde düzenlenecek zirvelerde de eşlik etmeyeceği açıklandı.

Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, First Lady'nin önümüzdeki hafta sonunda Kanada'da yapılacak G7 Zirvesi ve ardından eşi Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveye gitmeyeceğini belirtti.

Melania Trump son olarak 10 Mayıs'ta Kuzey Kore'den dönen ABD'lilerin karşılanma törenine eşiyle birlikte katılmıştı. Melania Trump bu törenden kısa bir süre sonra böbrek ameliyatı olmuştu. Trump ameliyatın ardından 19 Mayıs'ta Beyaz Saray'a dönmüştü. O tarihten bu yana kamuoyuna çıkmadı.

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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