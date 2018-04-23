HABER

Güney Kore sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurdu

23.04.2018 04:39 | Son Güncelleme

Seul yönetiminden yapılan açıklamada karara neden olarak, iki ülke liderleri arasında son 10 yılda yapılacak ilk görüşme öncesi barışçıl bir hava yaratılmak istenmesi gösterildi. Liderler Moon Jae-in ile Kim Jong-Un Cuma günü bir araya gelecek.

Güney Kore sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Seul yönetimi iki yıldan uzun süredir ilk kez böylesi bir adım atıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karara neden olarak, iki ülke liderleri arasında son 10 yılda yapılacak ilk görüşme öncesi barışçıl bir hava yaratılmak istenmesi gösterildi.

Liderler Moon Jae-in ile Kim Jong-Un Cuma günü bir araya gelecek.

Güney Kore, 1963'ten bu yana Kuzey Kore ile arasındaki askerden arındırılmış bölgede komşu ülkede yaşayanlara yönelik olarak haber yayını yapıyordu.

Ayrıca kültürel bir stratejinin parçası olarak da sık sık pop müzik çalınıyordu.

Kuzey Kore de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınları ile yanıt veriyordu.

Pyongyang yönetiminin ise bu yayınları durdurup durdurmadığı henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore**'nin nükleer denemeleri askıda**

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer denemelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kim Jong-un ayrıca Kuzey Kore'nin bir nükleer tesisini de kapatacağını duyurmuştu.

Trump'ın önümüzdeki haftalarda Kim Jong-un ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı, Kuzey Kore'den yapılan son açıklamayı memnuniyetle karşılamış ancak Pyonyang'a karşı hala temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtmişti.

Güney Kore sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurdu

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama

İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.