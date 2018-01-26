Güney Kore’de Hastane Yangını

Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini kaydediyor.

Başkent Seul'un 300 kilometre güneyindeki Miryang kentinde bulunan Sejong Hastanesi'ndeki yangının, binanın acil bölümünden kaynaklandığı sanılıyor.

Yangın çıktığı sırada binada ve yakındaki huzurevinde toplamda 200 hasta bulunuyordu.

İtfaiye ekipleri üç saat çalıştı

İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için üç saate yakın çalıştı.

AFP haber ajansına konuşan itfaiye şefi, ölenlerin bir kısmının hastaneden, bir kısmının ise huzurevinden olduğunu söyledi; bazılarının hastaneye giderken yolda hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Başbakan Lee Nak-yeon, aralarında İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı ile itfaiye ve polis departmanlarının bulunduğu ilgili hükümet daireleri için acil durum ilan etti. Bu kurumlar, geçici olarak tüm kaynaklarını yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına ayırdı.

Aralık ayının sonunda Güney Kore'nin Jecheon kentinde sekiz katlı bir binada çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bu, hastanede çıkan yangın öncesinde ülkenin son on yılda yaşadığı en büyük yangındı.