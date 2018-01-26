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Güney Kore'de hastane yangını: En az 41 ölü

26.01.2018 07:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak itfaiye, acil servis bölümünde başlamış olabileceğini söylüyor.

Reuters

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Sejong Hastanesi'nin acil servisinde çıktığı sanılan yangın başladığında hastanede 200 hasta ve çok sayıda personelin bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore tarihinin en çok can kaybı yaşanan yangınlarından birisi haline gelen hastane yangınında can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yonhap haber ajansına konuşan itfaiye personeli, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının dumandan soluksuz kalarak öldüğünü ifade etti.

Reuters Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının dumandan zehirlendiği ifade edildi. AFPYangında yaralananların bir kısmınn durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İtfaiye amiri Choi Man-woo, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yerel saatle sabah 7.30 sularında başlayan yangın, 3 saatte söndürülebildi.

Yonhap ajansı, hastanenin hemen yanında bulunan hasta bakım binasından 93 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

EPA Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Reuters Yangın başladığı sırada hastanede çok sayıda hasta bulunuyordu. Olay yerinden gelen fotoğraflarda hastane binasının siyah dumanların içinde kaldığı görülüyor.

Güney Kore Devlet BaşkanıMoon Jae-in, acil durum toplantısı düzenleyerek yangına ve sonrasındaki gelişmelere karşı hükümetin atacağı adımları değerlendirdi.

Yangının çıktığı hastane 2008'de hizmete açılmıştı. Hasta bakım binası ise 200 yatak kapasiteliydi.

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