Güney Kore'de hastanede yangın faciası! Onlarca ölü ve yaralı var

Güney Kore'de bakıma muhtaç yaşlıların çoğunlukta olduğu bir hastanede henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Reuters'ta yer alan habere göre; Miryang kentinde bulunan hastanede çıkan yangında, en az 31 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.
ALEVLER 1 SAAT 40 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ
Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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