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Güney Kore’de kripto para piyasalarına yatırımlar bir yılda 64 kat arttı

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Güney Kore Mali Gözetim Servisi'nin 1 Ocak'ta yayınladığı veriler, ülke genelinde kripto para piyasalarına yapılan yatırımları gösterirken, Güney Kore genelinde 2016 yılına göre 2017 yılında kripto para piyasalarına 64 kat daha fazla yatırım yapıldığını ortaya koydu.

Güney Kore yönetimi ilk kez kripto para piyasalarındaki işlemlere ilişkin veri elde etti. Sedaily gazetesinde yer alan habere göre, 12 Aralık itibariyle kripto para piyasalarına yapılan yatırımlar 2.067 trilyon Kore vonu (1.95 trilyon dolar) olarak belirlenirken bu rakam 2016 yılında 32.2 milyar Kore vonu (30.3 milyon dolar) olarak açıklandı.

Elde edilen veriler, Güney Kore genelinde kripto para piyasalarına yapılan yatırımların ilk kez gözlemlenmesine olanak sağlarken devlet bankaları ve özel bankalar arasındaki yatırım oranını ortaya koydu. Sedaily gazetesindeki habere göre, kripto para piyasalarına yapılan yatırımların 1.4 trilyon vonu devlet bankalarından, 743 milyon vonu ise özel bankalardan yapıldı.

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