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Güney Kore’den Bitcoin’e Düzenleme

28.12.2017 20:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yeni düzenleme, Bitcoin sahiplerinin, hesaplarında gerçek isimlerini kullanmalarını zorunlu kılacak.

Güney Kore, sanal para birimi Bitcoin'i düzenleyici yeni adımlar atıyor.

Hükümet yetkilileri, kripto-para birimi olarak adlandırılan Bitcoin sahiplerinin, hesaplarında gerçek isimlerini kullanmalarını zorunlu kılacaklarını açıkladı. Bir başka önerilen değişiklik ise ilgili makamlara, sanal para bozdurma işlemlerini durdurma yetkisi veriyor.

Güney Kore, dünyanın en büyük sanal/kripto para birimi piyasasına sahip. Ülkede bir milyona yakın kişi en bilinen sanal para birimi Bitcoin sahibi. Bitcoin'in dolar bazındaki değeri bu yıl rekor kırarak bu ay 19 bin 500 dolar seviyesine ulaştı. Sanal para biriminin ani yükselişi sonrasında, yatırımcılara para biriminin sanal olduğu ve fiyattaki bu yoğun dalgalanmanın büyük kayıplara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

En yoğun Bitcoin alım-satımını yapan Mt. Gox firması, 2014 yılında iflas ilan etmişti. Sistemlerinden 500 bin dolara denk gelen 8502 bin Bitcoin'in kaybolduğunu söyleyen firma, internet korsanlarının, sistemlerindeki güvenlik açığını kullandıklarını belirtmişti.

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