9 Ocak'ta üst düzey görüşmeler yapılması için Pyonyang'a teklif iletildi. Kuzey Kore yönetimi görüşme teklifini kabul ederse taraflar olimpiyatlarda işbirliği yapılması için görüşmeler yapacak.
Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore delegasyonunun katılabilmesi için sınır köyü Panmunjom'da düzenlenmesi planlanan toplantıya Pyonyang yönetiminin katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni yıl mesajında Kuzey Koreli atletler için Seul yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemesi olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
TSK'ya 43 bin personel alınacak
Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!
Mersin'de çalılıklarda insan kemikleri bulundu
Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz olimpiyat teklifi!
Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı
Derin dekolteli elbise, iç çamaşırlı poz derken...
Saçlarını sattı, ev aldı
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum