HABER

Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz olimpiyat teklifi!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 09:23 | Son Güncelleme 3 saat önce

Güney Kore yönetimi, ülkede düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye masaya oturma çağrısı yaptı.

9 Ocak'ta üst düzey görüşmeler yapılması için Pyonyang'a teklif iletildi. Kuzey Kore yönetimi görüşme teklifini kabul ederse taraflar olimpiyatlarda işbirliği yapılması için görüşmeler yapacak.

Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore delegasyonunun katılabilmesi için sınır köyü Panmunjom'da düzenlenmesi planlanan toplantıya Pyonyang yönetiminin katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni yıl mesajında Kuzey Koreli atletler için Seul yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemesi olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Kış Olimpiyatları

En Çok Okunan Haberler

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

İşte ABD'nin en ilginç genelevi

İşte ABD'nin en ilginç genelevi

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

İran'daki karışıklık artıyor: Ölü sayısı 29'a çıktı! Ruhani'den şok sözler

İran'daki karışıklık artıyor: Ölü sayısı 29'a çıktı! Ruhani'den şok sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

Başsız ceset skandalı iki ülkenin sınırlarını değiştirdi!

Başsız ceset skandalı iki ülkenin sınırlarını değiştirdi!

Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!

Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.