HABER

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye heyet

04.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kış Olimpiyatları vasıtasıyla ilişkilerde yumuşama yaşanan Kuzey ile Güney Kore arasında yeni bir görüşme olacağı açıklandı.

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye heyet

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’ye bir özel temsilciler heyeti gönderiyor.Güney Kore, hem Kuzey Kore ile ikili ilişkileri geliştirmek hem de Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlanma üzerinden devam eden gerilimi azaltmak için Pazartesi günü Kuzey Kore’ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmî ikametgâhı Mavi Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae In'in Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’a özel temsilcilerden oluşan bir heyet göndereceği duyuruldu.

Aralarında Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon’un da bulunacağını on kişilik heyetin Pazartesi günü Pyongyang'a giderek iki gün sürecek üst düzey toplantılar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Özel temsilciler, aralarında Kuzey Kore ile ABD arasında Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma konuşmalarının gerçekleşmesi için koşulların oluşması ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacaklar” denildi.

Temsilciler Kuzey Kore'den sonra ABD'ye gidecek

Açıklamada özel temsilciler heyetinin Kuzey Kore'den sonra ABD'ye giderek görüşmelerin sonuçlarını konuşmak üzere Washington'da devlet görevlileri ile toplantı yapacakları belirtilirken gelişmelerden Japonya ve Çin’in de haberdar edileceği ifade edildi.

Güney Kore'nin özel temsilcilerini Kuzey Kore'ye göndermesi, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen ve 25 Şubat'ta sona eren Kış Olimpiyatları vasıtasıyla iki ülke arasında başlayan yakınlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

Olimpiyatlar’ın açılış töreninde Kuzey ve Güney Koreli sporcular birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yürümüş ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyeongchang'a gönderdiği heyette bulunan kız kardeşi Kim Yo-jong ile tokalaşmıştı. 1953 yılında sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk defa Kim Ailesi'nin bir üyesi Güney Kore'ye gitmiş oldu.

Cumartesi günü Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan bir habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD ile görüşmeye açık olduklarını, ancak bir önkoşul ile masaya oturmayacaklarını söyledi. KCNA'ya göre sözcü, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşme için yalvarmayacağını ve ayrıca askeri opsiyonun da masadan kalkmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay ABD, Olimpiyatlar için Pyeongchang'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore heyeti ile yapacağı gizli buluşmanın son anda Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

AFP,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
Bu noktaya basın ve neler olacağını görünBu noktaya basın ve neler olacağını görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi!

Mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi!

İtalya'da sandık çıkış anketinden merkez sağ ittifakı çıktı

İtalya'da sandık çıkış anketinden merkez sağ ittifakı çıktı

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

Amerika’dan Rusya’ya Doğu Guta Suçlaması

Amerika’dan Rusya’ya Doğu Guta Suçlaması

Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

Esat: ‘Doğu Guta’daki Askeri Operasyon Devam Edecek’

Esat: ‘Doğu Guta’daki Askeri Operasyon Devam Edecek’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.