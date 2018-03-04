Güney Kore’den Kuzey Kore’ye heyet

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’ye bir özel temsilciler heyeti gönderiyor.Güney Kore, hem Kuzey Kore ile ikili ilişkileri geliştirmek hem de Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlanma üzerinden devam eden gerilimi azaltmak için Pazartesi günü Kuzey Kore’ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmî ikametgâhı Mavi Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae In'in Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’a özel temsilcilerden oluşan bir heyet göndereceği duyuruldu.

Aralarında Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon’un da bulunacağını on kişilik heyetin Pazartesi günü Pyongyang'a giderek iki gün sürecek üst düzey toplantılar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Özel temsilciler, aralarında Kuzey Kore ile ABD arasında Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma konuşmalarının gerçekleşmesi için koşulların oluşması ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacaklar” denildi.