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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifi

02.01.2018 09:22 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermesinden bir gün sonra Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulundu.

Getty Images Pyeongchang'daki Kış Olimpiyatları 9 Şubat'ta başlayacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermesinden bir gün sonra Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulundu.

Güney Kore, iki ülkenin heyetlerinin 9 Ocak'ta görüşmesini teklif etti.

Kim, yılbaşı konuşmasında oyunlara katılabileceklerini belirtmiş ve "acilen bunu görüşmeyi" önermişti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Salı günü yaptığı açıklamada Kuze'ye, 'ateşkes köyü' olarak bilinen Panmunjom'da görüşme önerisi yaptı.

Cho, "Güney ve Kuzey'in, Kuzey Kore heyetinin Pyeongchang Oyunları'na katılımı ve iki Kore arasındaki bağların geliştirilmesi için karşılıklı menfaat gibi konuları tartışmak üzere yüz yüze oturacaklarını umut ediyorum" dedi.

'Olimpiyat Oyunları barış için şans'Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Salı günkü bakanları kurulu toplantısında Kim'in yorumlarını olumlu karşıladığını belirtti.

Moon, Olimpiyat Oyunları'nın "barışa doğru yönelmek için çığır açıcı bir şans olabileceği" görüşünü tekrarladı.

Kış Olimpiyatları gelecek ay Ganwon kentine bağlı Pyeongchang ilçesinde düzenlenecek.

Güney'in çağrısına Pyongyang'dan henüz bir cevap gelmedi.

Getty Images Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında Güney'e zeytin dalı uzattı. Gerçekleşmesi durumunda 9 Ocak'taki görüşmelere kimin katılacağı da henüz belli değil.

İki ülke, sınırlarındaki silahsızlandırılmış bölgede yer alan bu köyde daha önce tarihi görüşmeler yapmıştı.

Kuzey ve Güney arasındaki son üst düzey görüşme, 2015'te, ortak sanayi bölgesi Kaesong'da yapılmıştı.

Görüşmelerde herhangi bir karara varılamamış, taraflar toplantının içeriğiyle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemişti.

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