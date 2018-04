Güney Koreli diplomat: Kore Zirvesi mihenk taşı olabilir

Keum Chang Rok: Kuzey Kore'nin Pyeongchang'daki Kış Olimpiyat Oyunları'na katılımı ve her iki tarafın birbirine karşılıklı özel temsilci göndermesi Kore Yarımadası'nda devam eden gerilimi düşürme ve Kore'ler arası bir zirve yapılması imkânına zemin hazırladı. Kuzey Kore'nin duruşundaki bu ani değişimin nükleer gelişmeler için zaman kazanmayı amaçlıyor olabileceği yönünde bazı endişeler söz konusu. Ancak bu tutum değişikliğine tek cepheden bakmamalı, her duruma ve olasılığa hazırlıklı olmalı ve kendimizi adamakıllı bir şekilde hazırlamalıyız.

Deutsche Welle: Kore geriliminde yıllardır gelişme yaşanmıyordu. Her iki tarafın şu anki yaklaşımını neye bağlıyorsunuz?

Bonn'da görev yapan Güney Kore Başkonsolosu Keum Chang Rok her iki buluşmayla ilgili olarak Güney Kore'nin beklentilerini DW'ye değerlendirdi.

Pyeongchang'daki Kış Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her iki tarafta da Kore Yarımadası'ndaki gerilimde barışçıl bir çözüm sağlanmasının yolunun diyalogdan geçtiği anlayışı gelişti. Kore zirvesi ve ABD-Kuzey Kore buluşması; nükleer silahsızlanma, daimi barışın yerleşmesi ve Koreler ile ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde iyileşmeyi beraberinde getirirse, bu sadece Kore için değil dünya barışı için de tarihi bir başarı olur.

Nükleer silahsızlanma, Kore Yarımadası'nda barış ve her iki Kore'nin ortak refahının önünü açacak yol için paha biçilemez bir imkân ediniyoruz. Zirvelerde nükleer silahsızlanma bakımından pratik bir çözüme ulaşmalıyız. Hükümetimiz her iki zirvenin de başarılı geçmesi ve bu sayede Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmanın önünü açacak gerekli adımları atmasını sağlayacak stratejik inisiyatifi ortaya koyması için elinden gelen her şeyi yapacak.

Kore zirvesinin sadece iki Kore arasındaki ilişkileri değil, ABD ve Kuzey Kore ilişkilerini ve ayrıca komşu ülkelerle ilişkileri de iyileştirmesini bekliyoruz. Kuzey Kore'de nükleer silahsızlanma ve ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde normalleşme hedeflerine ulaşılabilirse, bunun dünya barışı için çığır açacak bir sonuç olacağı muhakkak. Bu bağlamda ABD ile şu anda birçok düzlemde sıkı görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Devlet Başkanı Moon güven artırıcı tedbirler talep etmişti. Bunlar neler?

Devlet Başkanı Moon Jae İn, Kore'de asla yeni bir savaş çıkmaması gerektiğini, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin yıkılmasını istemediğini, yeniden birleşmenin tek taraflı ya da yapay bir şekilde olamayacağını açıkladı.