Güney ve Kuzey Kore Masaya Oturdu

Güney ve Kuzey Kore'den üst düzey yetkililer yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşmeler yapıyor. Görüşmeler, Kuzey Kore'nin Güney'de gelecek ay yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet göndermeyi ve askeri iletişim acil hattını tekrar açmayı kabul ettiği bir zamana denk geliyor.

Görüşmeler, nükleer ve füze programlarını ilerletmesi nedeniyle dünyayla gerilim yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney'le ilişkileri geliştirmeye yönelik sürpriz açılımının ardından kararlaştırılmıştı. Bazı çevreler ise Kim'in, açılımıyla aslında Seul'la Washington'un arasını bozmayı ve ülkesi üzerindeki uluslararası baskılar ve yaptırımları azaltmayı amaçladığını savunuyor.

Güney Kore'nin iki ülkenin birleşmesinden sorumlu bakan yardımcısı Chun Hae-sung gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır köyü Panmunjom'daki görüşmelerde Kuzey Kore heyetinin, içerisinde yetkililer, sporcular, taraftarlar, gazeteciler ve diğer grupların olduğu bir Olimpiyat heyeti göndereceğini söylediğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi dün, Kuzey Kore'nin oyunlara katılması için "kapıyı açık tuttuğunu” belirtmişti.