Güneydoğu Asya ülkeleri ABD-Çin Geriliminden Endişeli

Singapur Başbakanı Lee, IŞİD’in Ortadoğu’da yenilgiye uğratılmasına rağmen ASEAN bölgesi için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Lee, “Güneydoğu Asya barış içinde ama bu tehditler de fazlasıyla gerçek” dedi.

ASEAN zirvesinde ticaretin yanı sıra, Kuzey ve Güney Kore ilişkileri, Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar ve Myanmar’daki insan hakları konularu, IŞİD ve terör de konuşuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ağır gümrük vergilerin uygulanması tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD’li üreticilerin Çin’in düşük fiyatlarıyla rekabet edemeyeceğini savunmuştu. Pekin de misilleme olarak ABD ürünlerine gümrük tarifelerini arttıracağını bildirmişti.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin kapanışında yaptığı yazılı açıklamada, “Korumacılık ve küresellik karşıtlığının yükselmesinden derin endişe duyuyoruz” dedi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN zirvesinin 32’ncisi bu yıl Singapur’da düzenlendi. Singapur Başbakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının, bölgeleri için en baskı yaratan sorun olduğunu açıkladı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimin azalmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Singapur Başbakanı, Myanmar ve Bangladeş’e de mültecilerin evlerine güven içinde dönmeleri için çalışmaları çağrısı yaptı. ASEAN liderleri Güney Çin Denizi’nde barışın korunması konusunda da mutabık kaldı.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler’in yanı sıra, Vietnam, Myanmar, Kamboçya, Laos ile Brunei olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

