Güneydoğu’da Kadın Mücadelesinin 20 Yılı

Güneydoğu’daki kadınların hak mücadelesi özellikle son 20 yılda büyük ivme kazandı. Kadın örgütlerinin hızla artması, mücadelenin yayygınlaşması sonucu, erken evlilik oranı yüzde 52’den 30’lara, şiddeti kabul eden kadın oranı yüzde 95’lerden 10’lara düştü.

Güneydoğu’da kadınların hak mücadelesi denince ilk akla gelen kurumlardan biri KAMER. Bir grup gönüllü kadının 1997 yılında kurduğu Kadın Danışma Merkezi (KAMER), başta Güneydoğu olmak üzere tüm Türkiye’deki kadınların umudu oldu. Kadına yönelik şiddet, cinsel istismar gibi konularla mücadele çalışmaları yapan KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, Güneydoğu’daki kadın mücadelesinin 20 yılını Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

20 yılda kadınların üç önemli kazanım elde ettiklerini belirten Akkoç, “En büyük değişiklik erken ve zorla evlilikler konusunda olmuş. Biz 1997 yılında çalışmaya başladığımız zaman, bizim bölgemizdeki erken ve zorla evlilik oranı yüzde 52’ydi. Şimdi baktığınız zaman yüzde 33-35 arasıdır. Orada en çok korkutan şey 12 ve daha küçük yaştaki evlilikler. Orada ciddi azalma var. Ama hala vahim bir durum. Yüzde 33-35 az bir rakam değil. Bizi heyecanlandıran değişikliklerden biri, 97 yılı öncesi yaptığımız bir araştırma, yüz kadından 95’nin şiddeti kabul ettiğini, boyun eğdiğini gösteriyor. Şöyle diyorlardı, ‘Kadın olmak şiddet yaşamayı da gerektiriyor.’ Hem bazı akademisyenlerin hem Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla yüz kadından 90’ının ‘haklı şiddet yoktur biz şiddeti kabul etmeyeceğiz, onunla mücadele edeceğiz’ dediğini görüyoruz. Biz de en büyük yatırımımızı, sorunların esas sahibi olan kadınların farkındalık yaşaması için harcadık ve sonuç aldığımızı görüyoruz. Bu kadınların hepsi şiddetle baş etmek için mücadele ediyor mu hayır, ama yarısı etmeye başladı. Yüzde 45 oranında şiddet oldukça görünür. Diğeri de hala çeşitli sebeplerle gizli yaşanmakta. Diğeri de azalacaktır ama bunun için cinsiyet eşitliğini destekleyen kararlı bir siyasi yapı gerekiyor. Bunu her zaman göremiyoruz. Özellikle şu son yıllarda şiddet dili çok baskın, yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle, militarist düşünce şu anda önde dolayısıyla bu kadına yönelik şiddeti arttıran, şiddet ile baş etme yollarını tıkayan bir durum. Normal koşulları yaşasak kadın kuruluşlarını yeterince destekleyen bir siyasi irade olsa durumun daha hızlı değişeceğini düşünüyorum. Kuma evlilikleri oranında ciddi bir düşüş var. Biz başladığımız zaman yüzde 20’lere yaklaşan şimdi yüzde 10 hatta 9’a düştü. İmam nikahı oranı neredeyse sıfırlanıyor.