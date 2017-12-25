Güneydoğu’da KHK Tepkisi

Haftasonunda yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ilk tepki Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu'ndan geldi. Bünyesinde farklı meslek örgütlerinin bulunduğu platform adına bir basın toplantısı düzenleyen Dönem Sözcüsü Sait Baran, kazanımlarının bir gecede yokedildiğini söyledi. Baran, "Terörle Mücadele Yasası, içerik olarak uluslararası hukukla ortaklaşmadığı için her yöne çekilebilirken, bundan sonraki herhangi bir en sıradan toplumsal tepki bu yasa kapsamında değerlendirilerek, geliştirilen linç kültürü hukuksal zemin bulacak. Zaten ülke tarihinde cezasızlıkla ödüllendirilen yapılar meşru hale gelip, yaşanan toplumsal kaosu derinleştirecektir. Bilinçli ya da bilinçsizce ülke uçuruma sürüklenmiştir. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığı ile tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür” dedi.

KHK'lara bir tepki de, bölgedeki 12 barodan geldi. Barolar adına yapılan ortak açıklamada, tek tip kıyafete vurgu yapıldı. Tek tip giysi uygulamasının toplumsal barışı zedeleyecek bir uygulama olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Henüz yargılamaları devam eden ve haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmayan sanıklara tek tip kıyafet uygulamasının özellikle masumiyet karinesine aykırılık teşkil edeceği gözardı edilmektedir. Nitekim Anayasanın 38/4. Maddesi ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz' hükmüyle masumiyet karinesinin dil, din, ırk ve millet ayrımı gözetmeden herkes için güvence altına almış, yine Anayasanın 15/2. Maddesiyle masumiyet karinesi savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi dokunulması mümkün olmayan çekirdek haklar kategorisine dahil edilmiştir. Henüz ceza yargılaması sürmekte olup suçlu oldukları kesinleşmemiş sanıkların suçlu gibi muamele görmesine sebep olacak tek tip kıyafet gibi uygulamalar Hukuk Devleti ilkesini zedelemektedir. Lekelenmeme hakkı anılan değişiklikle çiğnenmiştir.”