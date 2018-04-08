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Güneydoğu’da Paskalya Heyecanı

08.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Hristiyan aleminin önemli günlerinden olan Paskalya Diyarbakır ve Mardin’de de ayinlerle kutlandı. Ayinleri izleyen Müslümanlar Hristiyanların bayramını kutladı

Hristiyan aleminin önemli günlerinden olan Paskalya Diyarbakır ve Mardin’de de ayinlerle kutlandı. Ayinleri izleyen Müslümanlar Hristiyanların bayramını kutladı.

Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan gün olan ‘Paskalya’ Diyarbakır’da Sur’daki Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde kutlandı. Kilisede düzenlenen ayine Ermeni cemaatinden de insanlar katıldı. Sur’da yaşanan çatışmalarda zarar gören Sur Giragos Ermeni Kilisesi’nde, yasaklı mahallelerde bulunması nedeniyle ayin yapılamadığı için, cemaat mensupları Meryem Ana Kilise’ndeki ayine katıldı. İncil okunup ilahilerin söylendiği ayinin ardından, katılanlara renkli yumurta ve çörek ikram edildi. Ayinin ardından bir açıklama yapan Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, barış dileğinde bulundu. Akbulut, “Bayram dediğimiz zaman aklımıza barış, kardeşlik, dostluk geliyor. Aklımıza kötü bir şey gelmiyor. Diliyorum ki bu bayram bütün dünyada barışa, kardeşliğe vesile olsun. Bütün insanlar barış ve kardeşlik içerisinde yaşasın. İsa Mesih diyor ki, ‘Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. İnsanların birbirini sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Hristiyan olsun, Müslüman olsun, dinli olsun, dinsiz olsun bütün insanlar birbirini sevmelidir.’ Sevgiden, kardeşlikten daha güzel bir şey yoktur” dedi.

Paskalya kutlamalarının diğer bir adresi ise Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Mardin oldu. Mardin merkez Kırklar Kilisesi ve Midyat Mort İşmuni Kilisesi’nde Süryaniler ‘Paskalya Bayramı’nı kutladı. Süryaniler, sabah erken saatlerden itibaren kiliselere akın etti. Ayinde, İncil’den bazı bölümler okundu, genç kız ve erkeklerden oluşan koro tarafından Süryanice ilahiler okundu. Duaların ardından ayine katılanlar kilisede bulunan dilek mumluğunda mum yakıp dileklerde bulundu. Mardin ve Midyat’ta ayinin ardından Müslümanlar da Süryanilerin bayramını kutladı.

Paskalya Bayramı’nın Hristiyanlar alemi için önemli bir gün olduğunu belirten, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi. Özmen, Türkiye’nin tarihsel bir ülke olduğunu belirterek, ”Bu tarihi korumak, bu tarihe sahip çıkmak, tarihle birlikte birbirimize ve insanımıza sahip çıkmak, hepimizin asli görevidir. Türkiye'mizde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve ne olursa olsun Türkiye vatandaşı olarak herkesi mutlu, müreffeh ve sevinçli olarak görmek bizim temennimiz ve duamızdır."

Ayinin sonunda ‘Paskalya Bayramı’ kutlamalarına katılanlara çeşitli renklere boyanmış yumurtalar ile çörek dağıtıldı.

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