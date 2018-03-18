Güneydoğu’daki 49 Kurumdan Afrin Çağrısı

Güneydoğu’da bulunan 49 siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü, Türkiye’nin kontrolü ele geçirdiği Afrin’le ilgili uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Afrin’de büyük bir trajedinin yaşanmasının an meselesi olduğunu savunan kurumlar, BM, AK, AP, uluslararası koalisyon ve İslam ülkelerini duruma müdahale etmeye çağırdı.

Güneydoğu’da faaliyet gösteren, HDP, DBP, ÖSP gibi siyasi partiler, sendikalar, tabip odaları, Süryani Dernekleri gibi 49 kurumun temsilcileri, Afrin’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplandı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda, Afrin’de yaşanan gelişmeler ele alındı. Beş saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Afrin’in IŞİD’den kaçanlara ev sahipliği yapan bir yer olduğunu söyledi. Öztürk, “Şimdi bu barış, kardeşlik ve birlikte yaşam vahası kurutulmak isteniyor. Bu nedenle Afrin, tek başına bir Afrin değildir. Afrin semboldür, Afrin Ortadoğu halklarının birlikte ve kardeşçe yaşayabilecekleri yeni bir medeniyetin filizlendiği aydınlık şehridir. Afrin, Kürt sorununun, demokratik, adil ve barışçıl yöntemlerle çözümüne model oluşturan, ışık tutan bir barış şehridir. Afrin, bu nedenle yok edilmek, Afrin’in gerçek sahipleri yurtsuzlaştırılarak, dışarıdan getirtileceklere “yurt” edilmek isteniyor. Afrin’in demografik yapısı değiştirilmek isteniyor” dedi.