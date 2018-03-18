HABER

Güneydoğu’daki 49 Kurumdan Afrin Çağrısı

18.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

Güneydoğu’da bulunan 49 siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü, Türkiye’nin kontrolü ele geçirdiği Afrin’le ilgili uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Afrin’de büyük bir trajedinin yaşanmasının an meselesi olduğunu savunan kurumlar, BM, AK, AP, uluslararası koalisyon ve İslam ülkelerini duruma müdahale etmeye çağırdı

Güneydoğu’daki 49 Kurumdan Afrin Çağrısı

Güneydoğu’da bulunan 49 siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü, Türkiye’nin kontrolü ele geçirdiği Afrin’le ilgili uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Afrin’de büyük bir trajedinin yaşanmasının an meselesi olduğunu savunan kurumlar, BM, AK, AP, uluslararası koalisyon ve İslam ülkelerini duruma müdahale etmeye çağırdı.

Güneydoğu’da faaliyet gösteren, HDP, DBP, ÖSP gibi siyasi partiler, sendikalar, tabip odaları, Süryani Dernekleri gibi 49 kurumun temsilcileri, Afrin’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplandı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda, Afrin’de yaşanan gelişmeler ele alındı. Beş saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Afrin’in IŞİD’den kaçanlara ev sahipliği yapan bir yer olduğunu söyledi. Öztürk, “Şimdi bu barış, kardeşlik ve birlikte yaşam vahası kurutulmak isteniyor. Bu nedenle Afrin, tek başına bir Afrin değildir. Afrin semboldür, Afrin Ortadoğu halklarının birlikte ve kardeşçe yaşayabilecekleri yeni bir medeniyetin filizlendiği aydınlık şehridir. Afrin, Kürt sorununun, demokratik, adil ve barışçıl yöntemlerle çözümüne model oluşturan, ışık tutan bir barış şehridir. Afrin, bu nedenle yok edilmek, Afrin’in gerçek sahipleri yurtsuzlaştırılarak, dışarıdan getirtileceklere “yurt” edilmek isteniyor. Afrin’in demografik yapısı değiştirilmek isteniyor” dedi.

Uluslararası kamuoyuna seslenen Öztürk; “Birleşmiş Milletlerin bir aylık ateşkes kararının, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin bütün askeri güçlerini Afrin’den çekme ve soruna diyalogla çözüm bulma kararı, ABD, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kurumların, aydınların çağrılarının Türkiye tarafından dikkate alınmaması, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Afrin’deki harekatın bir fetih harekatı olduğunu dillendirmesi gerçeği de, bu kararları alan ve çağrıları yapanlar tarafından doğru anlaşılmalıdır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve diğer uluslararası kurumlar aldıkları kararlarının arkasında olmalıdırlar. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Suriye’deki uluslararası koalisyon güçleri, Rusya, İslam ülkeleri ve topyekün uluslararası toplum daha acil ve somut girişimlerde bulunmalı, Afrin’de olası bir insanlık trajedisinin önüne geçmelidir. Uluslararası toplumun, hem siyaseten, hem de ahlaken Afrin şahsında Rojava halkına karşı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bütün uluslararası toplumun başına musallat olan, tüm Avrupa’yı gerçekleştirdiği bombalamalar ve katliamlarla korku cehennemine çeviren DAİŞ zulmünün bertaraf edilmesi için omurgasının ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu SDG güçleri kadın ve erkek binlerce kahraman evladını şehit vermiştir. Büyük ve ağır bedeller ödeme pahasına çağın direnişini gerçekleştirerek uluslararası toplumu DAİŞ terör çetesinden kurtarmıştır. İşte tam da bu gerçek nedeniyledir ki, şimdi Afrin şahsında Kürt halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme sırası uluslararası toplumun omuzlarındadır” diye konuştu.

PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

İlginizi Çekebilir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmedinejad'a ağır suçlama!

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.