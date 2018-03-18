Güneydoğu’daki 49 Kurumdan Afrin Çağrısı

Güneydoğu’da bulunan 49 siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü, Türkiye’nin kontrolü ele geçirdiği Afrin’le ilgili uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Afrin’de büyük bir trajedinin yaşanmasının an meselesi olduğunu savunan kurumlar, BM, AK, AP, uluslararası koalisyon ve İslam ülkelerini duruma müdahale etmeye çağırdı.
Güneydoğu’da faaliyet gösteren, HDP, DBP, ÖSP gibi siyasi partiler, sendikalar, tabip odaları, Süryani Dernekleri gibi 49 kurumun temsilcileri, Afrin’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplandı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda, Afrin’de yaşanan gelişmeler ele alındı. Beş saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Afrin’in IŞİD’den kaçanlara ev sahipliği yapan bir yer olduğunu söyledi. Öztürk, “Şimdi bu barış, kardeşlik ve birlikte yaşam vahası kurutulmak isteniyor. Bu nedenle Afrin, tek başına bir Afrin değildir. Afrin semboldür, Afrin Ortadoğu halklarının birlikte ve kardeşçe yaşayabilecekleri yeni bir medeniyetin filizlendiği aydınlık şehridir. Afrin, Kürt sorununun, demokratik, adil ve barışçıl yöntemlerle çözümüne model oluşturan, ışık tutan bir barış şehridir. Afrin, bu nedenle yok edilmek, Afrin’in gerçek sahipleri yurtsuzlaştırılarak, dışarıdan getirtileceklere “yurt” edilmek isteniyor. Afrin’in demografik yapısı değiştirilmek isteniyor” dedi.
Uluslararası kamuoyuna seslenen Öztürk; “Birleşmiş Milletlerin bir aylık ateşkes kararının, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin bütün askeri güçlerini Afrin’den çekme ve soruna diyalogla çözüm bulma kararı, ABD, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kurumların, aydınların çağrılarının Türkiye tarafından dikkate alınmaması, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Afrin’deki harekatın bir fetih harekatı olduğunu dillendirmesi gerçeği de, bu kararları alan ve çağrıları yapanlar tarafından doğru anlaşılmalıdır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve diğer uluslararası kurumlar aldıkları kararlarının arkasında olmalıdırlar. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Suriye’deki uluslararası koalisyon güçleri, Rusya, İslam ülkeleri ve topyekün uluslararası toplum daha acil ve somut girişimlerde bulunmalı, Afrin’de olası bir insanlık trajedisinin önüne geçmelidir. Uluslararası toplumun, hem siyaseten, hem de ahlaken Afrin şahsında Rojava halkına karşı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bütün uluslararası toplumun başına musallat olan, tüm Avrupa’yı gerçekleştirdiği bombalamalar ve katliamlarla korku cehennemine çeviren DAİŞ zulmünün bertaraf edilmesi için omurgasının ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu SDG güçleri kadın ve erkek binlerce kahraman evladını şehit vermiştir. Büyük ve ağır bedeller ödeme pahasına çağın direnişini gerçekleştirerek uluslararası toplumu DAİŞ terör çetesinden kurtarmıştır. İşte tam da bu gerçek nedeniyledir ki, şimdi Afrin şahsında Kürt halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme sırası uluslararası toplumun omuzlarındadır” diye konuştu.
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