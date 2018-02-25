Güneydoğu’nun Tespih Severleri Diyarbakır’da Buluşuyor

Hafta sonu sadece sabah açık olan pazara ilgi o kadar yoğun ki, bazen içeride adım atacak yer kalmıyor.

Dükkana ilk gelen en güzel yeri kapıyor. Sonra gelenler sırayla buldukları yere tezgahlarını açıp beklemeye başlıyor. Erken saatler olmasına rağmen kısa süre sonra insanlar kahvehaneye gelmeye başlıyor. Gelenler tezgahları tek tek gezerek, tespihleri inceliyor. Kimisi pazarlık yapıyor, kimisi sadece bakıyor. Burası Diyarbakır’ın haftada bir kez kurulan tespih pazarı. Kehribar, sıkma, toz, zar, Osmanlı kehribarı ve daha birçok çeşit tespihi bu pazarda bulmak mümkün.

Tarihi Sur içindeki Pirinçler Sokağı hafta sonu, hafta içi olmadığı kadar yoğun. Sabahın erken saatlerinde önce ellerinde çantalar olan insanlar sokağa giriyor. Sokağa girenler doğruca bir kahvehaneye giriyor. Çantalar açılıyor, içinden renk renk, çeşit çeşit tespihler çıkıyor.

Güneydoğu’nun birçok ilinde yaşayan tespih meraklıları hafta sonu Diyarbakır’da kurulan tespih pazarında bir araya geliyor. Kimisi tespihlerini satıyor, kimisi ise koleksiyonuna yeni bir tespih eklemek için dolanıyor.

Hafta boyunca tespih alıp satmak için Türkiye’yi gezen Mustafa Kaya, hafta sonu Diyarbakır’da. Onun merakı Osmanlı tespihleri. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kaya, “Osmanlı tespihleriyle uğraşıyorum. Her cumartesi günü buradayım. Diyarbakır, Mardin, Batman, Urfa’dan geliyorlar. Tespih alışverişi yapıyorlar, kültürü daha güzelleştirmek için geliyorlar. Osmanlı kehribarı Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman bir fabrikatör tarafından yapılmış. Onlar piyasada çok para tutuyor, üretimi olmadığı için çok bulunmuyor. Herkes alamıyor zaten. Bu yeni malzemeler piyasaya çıkmış insanlar ondan alıyor. Ben ayda bir, üç gün Ankara pazarındayım, Çarşamba Batman’dayım, Mardin’e gidiyorum, Cumartesi buranın günüdür ”dedi.

Kaya tezgahları tek tek incelerken, Cahit Akman yeni aldığı tespihini gösteriyor. Tespihi stres atmak için çektiğini söyleyen Akman, yanında duran Bahattin Toprak’ın elindeki tespihleri gösteriyor. Toprak’ın elinde en az 4 değişik tespih tutuyor. Amerika’nın Sesi’ne her hafta bu pazara mutlaka geldiğini söyleyen Toprak, tespihlerini göstererek “Bu sıkma kehribardır, 250 liraya aldım, sadece gümüş püsküle 110 lira verdim. Tespih de alışkanlıktır, sigara gibidir. Terk etmek mümkün değil. Benim şu anda evde 15-20 tane tespihim var. Hepsine 2 bin lira civarında verdim” diye konuştu.

Erken gelip iyi bir tespih alanlar, pazardan mutlu ayrılıyor. İstediği gibi bir tespih bulamayanlar ise şansını sonraki haftaya bırakıyor.