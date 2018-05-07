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Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

ABD'de bir kadın 9 gün boyunca kulağında hamam böceğiyle yaşadığını öğrendi.

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Katie Holley, kulağının içinde rahatsızlık hissetmeye başladı. Bir gece kulağının içine buz parçası konulmuş gibi hisseden Holley, eşinden yardım istedi.

Holley’nin kulağına bakan eşi, genç kadının kulağının içinde canlı hamam böceği olduğunu görünce hastaneye gitmeye karar verdi. Holley’nin kulağındaki böcek çıkarılırken, kulak damlası ve antibiyotik verildi.Ancak Holley’nin şikayetleri o günden sonra da geçmedi.

KULAĞIN İÇİNDE RİTMİK HAREKETLER HİSSETTİ

Doktorun verdiği ilaçları kullanan Holley, kulağının içinde ritmik hareketler hissedince tekrar doktora gitti. İlk müdahalede kulağının tam olarak temizlenemediğini öğrenen kadın 9 gün boyunca kulağında böcek ve kalıntılarıyla yaşadığını öğrendi.

İkinci müdahalenin ardından Holley sağlığına kavuştu.

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ABD Florida hamam böceği Kulak

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