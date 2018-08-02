HABER

Günün en acı haberi! Köpek bebeği paramparça etti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Avustralya'da annesinin gözü önünde 14 aylık kız bebeği yüzünden ısıran köpek, tüm çabalara rağmen durdurulamadı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bebek hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan 14 aylık kız bebek, Gippsland bölgesindeki bir çiftlikte Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın görgü tanıkları, yerel radyolara yaptıkları açıklamada, bebeğin annesinin saldırı anında köpeğe müdahale ettiğini ancak başarılı olmadığını söyledi.

Saldırgan köpeği yakalayan ve kontrol altında tutan Baw Baw Shire Belediyesinin CEO'su Alison Leighton, Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin mevzuata göre yasak bir tür olmadığını belirtti.

Köpekle ilgili kararı güvenlik birimlerinin vereceğini kaydeden Leighton, "Şu anda belediye konseyi köpeğin geleceği konusunda Victoria polisinin vereceği talimatı bekliyor" dedi.

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Komşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyorKomşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyor
ABD son anda iptal etti! FırlatamadıABD son anda iptal etti! Fırlatamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek bebek parçalamak Avustralya kız bebek gippsland almanwirehaired

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?

Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?

Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik

Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik

Komşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyor

Komşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyor

ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

ABD hangi ülkelere yaptırım uyguluyor, ekonomileri nasıl etkiliyor?

ABD hangi ülkelere yaptırım uyguluyor, ekonomileri nasıl etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.