Günün en acı haberi! Köpek bebeği paramparça etti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bebek hayatını kaybetti.
İsmi açıklanmayan 14 aylık kız bebek, Gippsland bölgesindeki bir çiftlikte Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın görgü tanıkları, yerel radyolara yaptıkları açıklamada, bebeğin annesinin saldırı anında köpeğe müdahale ettiğini ancak başarılı olmadığını söyledi.
Saldırgan köpeği yakalayan ve kontrol altında tutan Baw Baw Shire Belediyesinin CEO'su Alison Leighton, Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin mevzuata göre yasak bir tür olmadığını belirtti.
Köpekle ilgili kararı güvenlik birimlerinin vereceğini kaydeden Leighton, "Şu anda belediye konseyi köpeğin geleceği konusunda Victoria polisinin vereceği talimatı bekliyor" dedi.
CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti
Murat Çelik yazdı... Milli Savunma Bakanı Akar'a, orgeneral bakan yardımcısı
'Eczacı Abdi'nin fotoğrafı ortaya çıktı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Kendisini 'Müslüman asker' olarak tanıtmıştı! Yine ortaya çıktı
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum