HABER

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 23:13 | Son Güncelleme

ABD, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların azalması üzerine Irak'taki kuvvet bileşiminde çatışma gücünden asayiş gücüne doğru bir değişim yapacağını açıkladı.

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Başta Associated Press (AP) olmak üzere birçok medya kuruluşunun ABD'nin Irak'tan bir kısım kuvvetlerini çekeceği yönünde haber geçmesi üzerine, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) kurumundan açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, "Musul'un alınmasına müteakip elde edilen başarılardan dolayı Koalisyon, Irak'taki odağını çatışma operasyonlarından, DEAŞ'a karşı askeri kazanımlarını korumaya çeviriyor" ifadesi kullanıldı.

"KUVVETLERİMİZİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de elinde bulundurduğu toprakların yüzde 98’ini kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Koalisyon komutanlarının, DEAŞ’ın tekrar terör saldırıları eksenli çatışma yöntemlerine döneceğini değerlendirdikleri belirtildi. 2018'de Koalisyon kuvvetlerinin bileşiminin tekrar ayarlanması
açısından kritik bir yıl olacağı belirtilen açıklamada, "Koalisyonun Irak'taki varlığı şartlara bağlı, ihtiyaca orantılı ve Irak hükümeti ile koordinasyonla devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Koalisyonun Harekat Direktörü Tuğgeneral Jonathan Braga, "DEAŞ'a kalıcı bir mağlubiyet vermek üzere Koalisyon olarak Iraklı ortaklarımızla danışarak kuvvetlerimizi değiştireceğiz. Düşmanın halen saldırı faaliyetleri yapabileceği ve dünya çapında saldırı planlama ve bu konuda azmettirme kabiliyetine sahip olduğu konusunda açığız. OIR'ın (koalisyon) kuvvet bileşimini zamanla göreve en uygun şekilde değiştirmesine rağmen Irak hükümetinin de onayı ile burada DEAŞ'a karşı ortaklarımızın yürüttüğü operasyonlara eğitim, destek ve donatma konusunda yeterli miktarda kuvvet bırakıyor olacağız." ifadesine yer verildi.

"ODAKLANMASI GEREKEN NOKTA SAYILAR DEĞİL"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonların azalması ile zaman içerisinde ABD'nin Irak'taki asker sayısında tedrici bir düşüş olacağını ancak burada bahsedilen noktanın sadece kuvvet değişimi olduğunu vurguladı.

Çatışmaların azalması ile Irak kuvvetlerine çatışmadan ziyade asayişe yönelik ihtiyaçlarına karşılık destek verilmeye devam edileceğinin altını çizen Pahon, şunları kaydetti:

"Burada odaklanması gereken nokta sayılar değil, burada söz konusu olan Irak'taki askeri varlıklar ve odak konusunda bir değişimdir. Burada önemli bir kuvvet azaltılmasından bahsetmiyoruz, genel olarak zaman içerisinde aşağı yönlü bir trend olacak ancak bu AP haberinin olduğunu iddia ettiği büyük bir çekilme değil."

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Rusya ile ABD arasında MANPAD kriziRusya ile ABD arasında MANPAD krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ ırak asker

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Moskova böyle kar görmedi!

Moskova böyle kar görmedi!

Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ABD, Işid'i biz kurduk, Bop projesi için Işid'i bahane edip Irak ve Suriye'ye girdik diye açıklama yapsanıza. Nasılsa herkes biliyor.
HABERLERDEN İZLİYORUZ HALE UTANMADAN YPG PYD PKK YA TIRLAR DOLUSU SİLAH GÖNDERİYORSUN BU NASIL MÜTTEFİKLİK ???? TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ALTINI OYMAYA KALKAN NE OLUR BİLİYOR MUSUN ? ÇANAKKALEDE Kİ GİBİ QUEEN GEMİSİNİ BATIRDIĞIMIZ GİBİ SENİDE ORTADOĞUYA GÖMERİZ ABD TERÖR DESTEKÇİSİ KALLEŞ ORDUSU SENİ ALT EDECEK GÜÇTE KABİLİYETTE BU MİLLET ÖNÜMÜZE KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ... ÇÜNKÜ BU MİLLETİ TANIMAMIŞSIN BU MİLLET TÜRK MİLLETİDİR.
sanane ırakın asayişinden? sınırın mı var ? aranda koskoca okyanus var ! sen git kendi içinde ki uyuşturucu tacirlerine ve ırkçılara operasyon yap
bundan sonra herkes sizden terör faaliyetleri vur-kaç bombalama intihar saldırıları beklesin..yani sizden zayiat olmasın kaç müslüman ölürse kardan biz petrolü emelim..nereyi aldınız kerkük-musul ne war orlarda PETROL sizin ne işiniz var elin ırak suriyesinde. sizi hin oğlu hinler yüzssüz teröristler..ADAMLARI ÖLDÜRÜN.. PETROLLERİNİ YERALTI ZENGİNLİKLERİNİ AL TOPRAKLARINA TERÖRİST DOLDUR..YAAA DEFOLUN GİDİN NEFRETSİNİZ..
Diğer Haberler
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.