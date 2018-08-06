Metin Gürcan: ABD F-35 uçaklarıyla birlikte kendisi için ürettiği savunma ve uzay teknolojisini NATO müttefiklerine açtı. F-35, beşinci nesil savaş uçağı ama sadece uçak anlamı taşımıyor. Bir stratejik kültür ve kimlik beyannamesi niteliğinde. Radara yakalanmayan F-35’ler, özel bir NATO savunma ağı yaratıyor. Türk Hava Kuvvetleri F-35 projesini Türkiye’yi uzaya taşıyacak bir proje olarak tanımladı, F-35’lerin sadece hava sahası hakimiyeti için değil Türkiye’nin uluslararası uzay yarışında elini kuvvetlendireceğini duyurdu. Yani siz NATO savunma ağını kullanmazsanız, F-35’i uçaramazsınız. Bu yüzden Türkiye, F-35’lerle birlikte Batı savunma ağının önemli bir parçası olacak.

Gürcan "Batı ile kavgalı Türkiye Rusya'yı mutlu ediyor" diyor.Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Amerikan Senatosu'nun Türkiye’ye F-35 teslimatının durdurulması yönündeki kararı üzerinden Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu savunma risklerini değerlendirdi. Ankara’nın aynı anda ABD ve Rusya’yla kritik savunma işbirliği yürütmesinin imkansız olduğunu söyleyen Gürcan, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Hem F-35 hem de S-400 sistemleri; savunma ve güvenlik alanında çok kritik önem taşıyor. Tıpkı F-35’ler gibi, S-400’lerin de sadece rampa ve uçaktan oluştuğunu düşünmemek lazım. İki proje de yüksek irtifada savunma ve güvenlik özelliği taşıyor ve uzay çalışmalarında rol oynuyor. Bu yüzden F-35’ler ile S-400’ler iki ayrı karpuzdur ve bir koltuğa sığmaz. Yani siz; aynı anda Rusya ve ABD'yle kritik savunma alanında işbirliği yürütemezsiniz. S-400’lerin bataryalarının nerelere konulacağına Rus subaylar karar verecek. Hem Rusya’nın savunma ağında olacaksınız hem de Amerika’nın; örneğin İran ve Rusya’dan nasıl korunacağına ilişkin geliştirdiği NATO ağında olacaksınız. Ateşle baruttur F-35’ler ile S-400’ler. Aynı anda iki işbirliğinin yürümesi imkansız.

F-35’leri yapan bir konsorsiyum, ticari bir entite. Türkiye konusunda karşılıklı anlaşmalar yapıldı. Ve Türkiye’ye verilen taahhütler var. Türkiye, F-35 tedariğinde geri dönülmez hattı geçti. Sadece, krizler yüzünden gecikme yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden konsorsiyum, ABD yönetiminden krizin bitip Türkiye’ye verilen taahhütlerin yerine getirmesini isteyecektir.

"Gürültülü diplomasi sonuç getirmez”

Türkiye ile ABD arasında perde arkasında bir takım pazarlıkların yapıldığı konuşuluyor. Kriz tırmandıkça, Türkiye’nin istediğini elde etmesi mümkün mü?

S-400’lerin Türkiye’ye gelmesi, teslimi büyük resimde teferruat görünüyor. Rusya’nın derdi Türkiye’ye S-400’leri teslim etmek değil, S-400’ler aracılığıyla Batı ile Türkiye arasındaki kavgayı büyütmek. Batı ile kavgalı bir Türkiye, Rusya’yı mutlu ediyor. Rusya, Suriye’yi ortaya atarak Ukrayna dahil dünyanın pek çok yerinde yarattığı ihtilafların üstünü kapatabiliyor. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte ABD ile krizi daha da tırmandırarak bir şey elde etmesi mümkün görünmüyor. Etkin ve sessiz bir diplomasi yerine gürültülü bir diplomasi tercih eden Ankara; ekonomisi başta olmak üzere hem kendi içindeki hem de bölgedeki siyasi dengeleri sarsabiliyor. Bölgesel revizyonist bir ülke görüntüsü veren Türkiye, Batı’ya meydan okumalarını popüler düzeye kavga boyutuna taşımasaydı, krizleri sessiz yönetebilseydi Amerika’dan istediklerini daha kolay bir şekilde alabilirdi.