Gürcan: Türkiye için riskler artar

Gürcan, haberlerin Tillerson ziyaretiyle bağlantılı olabileceği görüşünde.Suriye ordusunun Afrin’e gireceği haberleri Esad birlikleri ile Türk birliklerinin karşı karşıya gelme ihtimalini gündeme getirdi. Güvenlik analisti Metin Gürcan, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı’na başlarken Suriye ordusu ile karşılaşma ihtimali üzerinde durmuş olabileceğine dikkat çekerek “İddialar doğruysa sahada riskler daha da artacaktır” diye konuştu. Gürcan, Suriye ordusunun Afrin’e gireceği iddiaları ile ilgili olarak DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe: Türk ordusunun Suriye ordusu ile karşı karşıya kalma ihtimali ne kadar yüksek?

Metin Gürcan: Türk ordusu mutlaka ama mutlaka Zeytin Dalı Harekatı’na girişirken tüm ihtimaller üzerinde çalışmış, bütün faraziyeleri belirlemiş ve Suriye ordusu ile nasıl mücadele edileceğini de hesaplamıştır. Öyle ümit ediyorum. Elbette ki sahada Türkiye için riskler artacaktır. Suriye’nin, muhalif güçlere 2013 Reyhanlı saldırısından beri intikamcı hislerle yaklaştığını herkes biliyor. Böylesi bir süreçte Türkiye de muhalif güçlerle aynı kefeye konulmuştu. İhtimallerin ve risklerin çok yüksek olduğu bir süreç senaryosu mutlaka ama mutlaka Türkiye ordusunca değerlendirilmiştir.