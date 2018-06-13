Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

GIORGI KVIRIKAŞVILI KİMDİR?

Giorgi Kvirikashvili, 30 Aralık 2015 yılından bu yana Gürcistan Başbakanı olarak görevini sürdürüyordu. Bundan önce 25 Ekim 2012 tarihinden itibaren 1 Eylül 2015 tarihine kadar Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı, 1 Eylül 2015 den 30 Aralık 2015 tarihine kadar Dışişleri Bakanı ve 26 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 30 Aralık 2015 tarihine kadar Başbakan Yardımcısı oldu.

Tiflis doğumlu Kvirikaşvili, 1986 den 1988 kadar Sovyet ordusunda zorunlu askerliğini yaptı. 1995 yılında Ekonomi alanında lisans derecesi ile Tiflis Devlet Üniversitesi, daha sonra 1991 yılında İç Hastalıkları bölümünden derece alarak Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Illinois Üniversitesi'nde finans üzerine master yaptı.

