Gürcistan'dan Avrupa'ya iltica başvurusunda rekor

Almanya ve diğer AB ülkeleri Gürcüleri vize serbestisini suistimal etmekle suçluyor.Avrupa Birliği'nin (AB) vize zorunluluğunu kaldırdığı Gürcistan'dan Avrupa ülkelerine gelen iltica başvurularında rekor artış kaydedildi. Gürcistan'a vize muafiyetinin tanındığı Mart 2017'den bu yana Almanya'ya iltica başvurularının üç katına çıktığı, bu yılın ilk üç ayında da bin 771'e yükseldiği belirtildi. Fransa, İsveç ve İtalya'ya iltica etmek isteyen Gürcistan vatandaşlarının sayısında da benzer şekilde artış olduğu kaydedildi.

Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanırken suç işleyen Gürcülerin iltica edebilmek için vize muafiyetini suitimal etme ihtimalinden endişe ediliyordu. Bu nedenle şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde Gürcülere sağlanan vize muafiyetinin askı alınması talebinin gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Askıya alma mekanizması, dayanıksız iltica başvurularının artması ya da vizesiz AB'ye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının güvenlik riski oluşturması durumunda vize muafiyeti sağlanan ülkeye yönelik olarak işletilebiliyor.