Gürcü gençlerden danslı protesto

Bu ilginç protestonun karşısında ise Gürcistan’ın muhafazakâr kalmasını isteyen koyu dindar bir çoğunluk var."Nefretin pençesine düşmüş insanlığa bak – Nefretin harcadığı insanlığa – Buna karşı dik durmak gerek – Amacımız ‘korkmuyorum' diyebilmek” Tiflis yakınlarındaki 4GB müzik festivaline canlı bağlanan Gürcü DJ ve müzik yapımcısı KDA, bu sözleri "Hate - Nefret” adlı tekno parçada seslendirerek, alanda toplanan binlerce genci coşturdu. Toplum bölünmüş durumda Bir kamuoyu yoklamasının sonucuna göre Gürcülerin yüzde 80'i kendini "koyu dindar” olarak tanımlıyor. 2013 yılında, papazların başını çektiği öfkeli bir grup, LGBT yürüyüşüne katılan eşcinsellere saldırmıştı. Geçen hafta aşırı sağcıların düzenlediği bir başka yürüyüş sırasında ise Hitler selamı verilmişti. Bunların karşısında ise çoğu yüksek tahsilli gençlerden oluşan yüzde 20'lik bir grup yer alıyor. Ağırlıklı olarak liberal görüşte olan bu muhalifler, genelde çeşitli kulüplerde örgütleniyor. Bunlardan biri olan Mtkvarze Club temsilcilerinden Davit Chikhladze, amaçlarını şöyle açıklıyor: "Toplumda kabul ve saygı görmenin tek yolu, kenetlenmekten ve korkmamaktan geçiyor. Sadece bu şekilde bir şeyleri değiştirmemiz mümkün.”

Cepheler arasında gerginlik tırmanıyor Ancak Tiflis'te korkusuzca dolaşmak bugünlerde o kadar da kolay değil. Özellikle de geçen Cuma gününden sonra… Bassiani ve Cafe Gallery adlı kulüplerde makineli tüfekli polis birlikleri baskın düzenledi. Bu sırada 60 kadar ziyaretçi ve gazeteci yaralandı. Büyük infiale neden olan olaylar, gençler arasında bir protesto gösterisine dönüştü. Ancak bu protestolar klasik sokak yürüyüşleri şeklinde değil, tekno partileri olarak yapılıyor. Tekno protestolarına katılanların sayısı hafta sonu 10 bini buldu. Bunun üzerine sağ cenah da bir karşı gösteri düzenledi. Polis, liberal gençlerin can güvenliğini sağlamakta hayli güçlük çekti. Protestolar, parlamento binası önünde de sürdü. Protesto yerine müzakere çabası Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, protestocu tarafları müzakere masasına çağırarak meseleyi başışçıl yoldan çözüme kavuşturmaya çalıştı. Polis sözcüsü Mamuka Chelidze, kulüplere yapılan polis baskınlarıyla, polis tarafından aranan ve söz konusu iki kulübe gidip gelidkleri tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasının amaçlandığını söyledi. Ancak kısa bir süre sonra, aranan sekiz tacirin baskınlardan önce yakalandığı ortaya çıktı. Dolayısıyla polisin argümanı da çürümüş oldu.