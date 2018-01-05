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Gürcü Mahkemesi Saakaşvili’yi Suçlu Buldu

05.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gürcistan’da bir mahkeme eski Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili’yi üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gürcistan'da bir mahkeme eski Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'yi iktidarını kötüye kullandığı gerekçesiyle gıyabında üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Saakaşvili bir bankacıyı öldürmekle suçlanan üç polis memurunu affetmişti.

2004 - 2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Saakaşvili, dönemi sona erince ülkeden ayrılmış ve Ukrayna'ya gitmişti. Burada Odessa bölgesi valisi olarak atanan Saakaşvili, 2016'da bu görevden istifa etmişti. Saakaşvili devlet kurumlarında rüşvetle mücadele etmediği için Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu sert şekilde eleştirmişti.

Ukrayna lideri ise geçen yıl yurt dışında olduğu sırada Saakaşvili'yi Ukrayna vatandaşlığından çıkarmıştı. Eylül ayında Ukrayna'ya dönen Saakaşvili burada bir dizi hükümet ve yolsuzluk karşıtı protesto gösterisi düzenlemişti.

Gürcistan Saakaşvili'nin iadesini talep ediyor, ancak Ukrayna talebe uymayı reddediyor.

Saakaşvili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında "Bu bir cumhurbaşkanının anayasal hakkını kullanarak mahkumları affetmesi yüzünden yargılandığı dünyanın ilk davası. Modern tarihte bunun başka örneğini bilmiyorum” dedi.

Saakaşvili, kendisini Gürcistan'a teslim edecek herhangi bir hamlenin Gürcistan'da ve hatta belki Ukrayna'da iktidar değişikliğine yol açacağını iddia etti.

Bugün Gürcistan siyasetine hakim olan ve başında Gürcü Rüyası Partisi'nin bulunduğu koalisyon, Saakaşvili'ye muhalif olarak ortaya çıkmıştı.

Sakaşvili'ye yapılan suçlamaya konu olan olayda bankacı Sandro Girgvliani 2006 yılında İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Tiflis'te bir kafede tartışmasının ardından dövülerek öldürülmüş, cesedi ertesi gün bulunmuştu.

Muhalifler, soruşturmanın üstünkörü yapıldığını öne sürüyordu. Saakaşvili, dönemin İçişleri Bakanı Vano Merabishvili'nin yakın müttefikiydi.

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