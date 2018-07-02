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Guterres: ‘Arakanlı Müslümanlar Korkunç Şeyler Yaşamış’

02.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş’e kaçan kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın kampını ziyaret etti. Guterres, Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında “akıl almaz cinayet ve tecavüz olayları” dinlediğini belirtti

Guterres: ‘Arakanlı Müslümanlar Korkunç Şeyler Yaşamış’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl Ağustos ayından bu yana Myanmar’da gördükleri şiddet nedeniyle Bangladeş’e kaçan kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın kampını ziyaret etti. Guterres, Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında “akıl almaz cinayet ve tecavüz olayları” dinlediğini belirtti.

Guterres Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, bölgeye sığınan yüzbinlerce Arakanlı Müslüman’ın “adalet ve evlerine güvenli biçimde geri dönmeyi” istediğini kaydetti.

BM ve uluslararası camiadan koruma talep eden mültecilerle biraraya gelen Guterres düzenlediği basın toplantısında da, mültecilerin Myanmar’da insan haklarının geniş çapta ihlallere uğraması nedeniyle kamplarda korkunç koşullar altında yaşadığını söyledi. BM Genel Sekreteri, Bangladeş hükümetini mültecilere karşı gösterdiği cömertlikten dolayı övdü.

Guterres, “Bu kampları yüreğiniz burkulmadan ziyaret etmek imkansız. İnsan haklarının sistematik biçimde ihlali konusunda dünyadaki muhtemelen en trajik hikayelerden biri” ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun krize karşı sergilediği dayanışmanın mali desteğe dönüşmediği eleştirisinde bulunan Guterres, muson yağmurlarının yol açabileceği sel ve toprak kaymaları tehdidinden özellikle endişe duyduğunu söyledi ve uluslararası toplumu mali desteği artırmaya çağırdı.

Guterres dün Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’yla görüştü ve BM’nin Rohingya desteğinin devam edeceği yönünde güvence verdi.

Dünya Bankası Başbakanı Jim Yong Kim ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de mülteci kamplarını ziyaret etti.

Kim yaptığı açıklamada, “Rohingya’nın cesaretinden çok etkilendik. Yüzümüzü başka tarafa çeviremeyiz. Bugün hepimiz Rohingya’yız” dedi.

Dünya Bankası Başkanı, mültecilere destek için Bangladeş hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Kim’in Bangladeş ziyaretinden önce Dünya Bankası, sağlık hizmetleri, eğitim, su ve sosyal koruma gibi alanlar dahil Rohingya’daki ihtiyaçları karşılanması için Bangladeş’e 480 milyon dolarlık destek açıklamıştı.

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