HABER

Guterres: 'Suriye’deki Askeri Operasyonları Acilen Durdurun’

01.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri General Antonio Guterres, Suriye’de tüm askeri operasyonların acilen durdurulması çağrısında bulundu

Guterres: 'Suriye’deki Askeri Operasyonları Acilen Durdurun’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri General Antonio Guterres, Suriye’de tüm askeri operasyonların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Suriye’nin güneybatı bölgesinde giderek artan çatışmalar ve taraflar arasındaki düşmanlık sivillere zarar verip yıkıcı bir etki yaratıyor. Bölge derin alarm veriyor. Bölgedeki tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalı” dedi.

“Ateşkese rağmen bölgede çatışmalar giderek artıyor”

Guterres, Suriye’de çatışma içerisinde yer alan tüm taraflara ülkenin güney batısında geçtiğimiz yıl Rusya, ABD ve Ürdün arasında yapılan anlaşmaya göre tarafların gerginliğin azaltılması yönünde uzlaştığını hatırlattı. Guterres, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede çatışmaların arttığını kaydetti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, varılan anlaşmaya imza atan garantör ülkelerden uzlaştıkları ateşkese kararına bağlı kalmalarını istedi. Genel Sekreter Guterres, ayrıca tüm tarafları uluslararası hukuk ve insan hakları yasalarına bağlı kalıp, hukuka saygı göstermeye davet etti.

“İnsani yardımları engellemeyin”

Guterres, tarafları Suriye’deki sivilleri korumaya çağırdı. Bölgede sivillere yönelik yapılan insani yardım çalışmalarının engellememesi gerektiğini ifade eden Guterres, “ sivillere güvenli bir şekilde insani yardımın sağlanma çabalarını kolaylaştırın” dedi. Guterres, “Tüm taraflar, tıbbi ve eğitim tesislerine yönelik saldırıları derhal durdurmalı. BM sınır ötesi insani yardımların daha fazla gecikmeksizin devam etmesi için güvenlik şartlarını yerine getirmelidir” dedi.

“Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizi arttırıyor”

Genel Sekreter Guterres, uluslararası toplumu giderek artan çatışmalara bir son vermek için birleşmeye davet etti. Suriye’de süren çatışmaların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını belirten Guterres, “Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor. Suriye’nin yanı sıra bölgeyi de tehdit ediyor” dedi.

Cenevre görüşmelerini işaret eden Guterres, “Tüm tarafları Cenevre'deki son istişarelere dayanarak başlatılan ‘siyasi süreci’ ilerletmeye odaklanmaya çağırıyorum” dedi.

Suriye’deki iç savaşın bedelini siviller ödemeye devam ediyor

Sekizinci yılında Suriye'deki iç savaşta siviller ciddi bir bedel ödemeye devam ediyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu'na (OCHA) göre, savaştan zarar gören ülkeden, 13 milyondan fazla kişi, kuşama altında olan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde sıkışıp kalmış durumda. 3 milyon kişi de insani yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Suriye’deki iç savaşın sekizinci yılında ülke nüfusunun yarısından fazlası evlerinden zorla çıkarımış durumda. Birçok kişi güvenlik endişesiyle birden fazla kez yer değiştirmek zorunda kalmış. Yerlerinden edilen Suriyelilerin insani yardım ihtiyaçları da tam olarak karşılanamıyor. Suriye’de insani yardıma muhtaç olan kişilerin yarıdan fazlasını çocuk ve gençlerin oluşturduğu ifade ediliyor.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
İran'dan OPEC'e Uyarıİran'dan OPEC'e Uyarı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...

Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Mali'de Fransız askerlerine pusu: En az 2 asker öldü

Mali'de Fransız askerlerine pusu: En az 2 asker öldü

Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.