Guterres: 'Suriye’deki Askeri Operasyonları Acilen Durdurun’

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, varılan anlaşmaya imza atan garantör ülkelerden uzlaştıkları ateşkese kararına bağlı kalmalarını istedi. Genel Sekreter Guterres, ayrıca tüm tarafları uluslararası hukuk ve insan hakları yasalarına bağlı kalıp, hukuka saygı göstermeye davet etti.

Guterres, Suriye’de çatışma içerisinde yer alan tüm taraflara ülkenin güney batısında geçtiğimiz yıl Rusya, ABD ve Ürdün arasında yapılan anlaşmaya göre tarafların gerginliğin azaltılması yönünde uzlaştığını hatırlattı. Guterres, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede çatışmaların arttığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Suriye’nin güneybatı bölgesinde giderek artan çatışmalar ve taraflar arasındaki düşmanlık sivillere zarar verip yıkıcı bir etki yaratıyor. Bölge derin alarm veriyor. Bölgedeki tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalı” dedi.

“İnsani yardımları engellemeyin”

Guterres, tarafları Suriye’deki sivilleri korumaya çağırdı. Bölgede sivillere yönelik yapılan insani yardım çalışmalarının engellememesi gerektiğini ifade eden Guterres, “ sivillere güvenli bir şekilde insani yardımın sağlanma çabalarını kolaylaştırın” dedi. Guterres, “Tüm taraflar, tıbbi ve eğitim tesislerine yönelik saldırıları derhal durdurmalı. BM sınır ötesi insani yardımların daha fazla gecikmeksizin devam etmesi için güvenlik şartlarını yerine getirmelidir” dedi.

“Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizi arttırıyor”

Genel Sekreter Guterres, uluslararası toplumu giderek artan çatışmalara bir son vermek için birleşmeye davet etti. Suriye’de süren çatışmaların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını belirten Guterres, “Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor. Suriye’nin yanı sıra bölgeyi de tehdit ediyor” dedi.

Cenevre görüşmelerini işaret eden Guterres, “Tüm tarafları Cenevre'deki son istişarelere dayanarak başlatılan ‘siyasi süreci’ ilerletmeye odaklanmaya çağırıyorum” dedi.