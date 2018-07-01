Guterres: 'Suriye’deki Askeri Operasyonları Acilen Durdurun’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri General Antonio Guterres, Suriye’de tüm askeri operasyonların acilen durdurulması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, “Suriye’nin güneybatı bölgesinde giderek artan çatışmalar ve taraflar arasındaki düşmanlık sivillere zarar verip yıkıcı bir etki yaratıyor. Bölge derin alarm veriyor. Bölgedeki tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalı” dedi.
“Ateşkese rağmen bölgede çatışmalar giderek artıyor”
Guterres, Suriye’de çatışma içerisinde yer alan tüm taraflara ülkenin güney batısında geçtiğimiz yıl Rusya, ABD ve Ürdün arasında yapılan anlaşmaya göre tarafların gerginliğin azaltılması yönünde uzlaştığını hatırlattı. Guterres, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede çatışmaların arttığını kaydetti.
Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, varılan anlaşmaya imza atan garantör ülkelerden uzlaştıkları ateşkese kararına bağlı kalmalarını istedi. Genel Sekreter Guterres, ayrıca tüm tarafları uluslararası hukuk ve insan hakları yasalarına bağlı kalıp, hukuka saygı göstermeye davet etti.
“İnsani yardımları engellemeyin”
Guterres, tarafları Suriye’deki sivilleri korumaya çağırdı. Bölgede sivillere yönelik yapılan insani yardım çalışmalarının engellememesi gerektiğini ifade eden Guterres, “ sivillere güvenli bir şekilde insani yardımın sağlanma çabalarını kolaylaştırın” dedi. Guterres, “Tüm taraflar, tıbbi ve eğitim tesislerine yönelik saldırıları derhal durdurmalı. BM sınır ötesi insani yardımların daha fazla gecikmeksizin devam etmesi için güvenlik şartlarını yerine getirmelidir” dedi.
“Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizi arttırıyor”
Genel Sekreter Guterres, uluslararası toplumu giderek artan çatışmalara bir son vermek için birleşmeye davet etti. Suriye’de süren çatışmaların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını belirten Guterres, “Artan çatışmalar Suriye ve komşu ülkelerdeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor. Suriye’nin yanı sıra bölgeyi de tehdit ediyor” dedi.
Cenevre görüşmelerini işaret eden Guterres, “Tüm tarafları Cenevre'deki son istişarelere dayanarak başlatılan ‘siyasi süreci’ ilerletmeye odaklanmaya çağırıyorum” dedi.
Suriye’deki iç savaşın bedelini siviller ödemeye devam ediyor
Sekizinci yılında Suriye'deki iç savaşta siviller ciddi bir bedel ödemeye devam ediyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu'na (OCHA) göre, savaştan zarar gören ülkeden, 13 milyondan fazla kişi, kuşama altında olan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde sıkışıp kalmış durumda. 3 milyon kişi de insani yardımlara ihtiyaç duyuyor.
Suriye’deki iç savaşın sekizinci yılında ülke nüfusunun yarısından fazlası evlerinden zorla çıkarımış durumda. Birçok kişi güvenlik endişesiyle birden fazla kez yer değiştirmek zorunda kalmış. Yerlerinden edilen Suriyelilerin insani yardım ihtiyaçları da tam olarak karşılanamıyor. Suriye’de insani yardıma muhtaç olan kişilerin yarıdan fazlasını çocuk ve gençlerin oluşturduğu ifade ediliyor.
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