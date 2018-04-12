HABER

Guterres'ten 'Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 05:31 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi konusunda BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'e mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini belirterek, "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" çağrısında bulundu.

Guterres'ten 'Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi konusunda BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'e mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini belirterek, "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" çağrısında bulundu.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de kimyasal silah kullanımına devam edilmesi ve BM Güvenlik Konseyinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ABD'nin askeri müdahaleyi gözden geçirmesiyle artan gerginliğe ilişkin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile görüştüğünü aktardı.

Bu temaslarında, mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini duyuran Guterres, konseyin daimi üyelerine "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısı yaptı.

(AA)

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Antonio Guterres Suriye

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

Demirtaş: PKK'dan talimat gelse kabul etmezdim

Demirtaş: PKK'dan talimat gelse kabul etmezdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.