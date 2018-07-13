Guterres: ‘Ülkeler Arasında Yasal Göç Genişletilmeli’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, göç konusunda yeni bir küresel anlaşmanın sağlanması kararı alması sonrasında, “Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi” konusunda hazırlık çalışmalarına New York’ta devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu tarafından yılsonunda değerlendirilmek üzere imzalanan ‘Mülteciler Küresel İlkeler Anlaşması’ ile ilgili görüşlerini açıkladı. Guterres, basın toplantısında, yeni küresel anlaşmanın devreye girmesinin mültecilere sağlayacağı faydaları sıraladı. Guterres üzerinde çalışılan yeni küresel anlaşmanın hedefleriyle ilgili bilgiler verdi, ülkelerin büyümesinde göçmenlerin katkısına dikkat çekti. Dünyada 250 milyon göçmen olduğunu kaydeden Guterres, yeni küresel uzlaşmanın mültecilerin risklerini azaltacağını ve ülkeler arasında yasal göçün yolunu açacağını savundu. ​“Yeni küresel anlaşmanın üç önemli amacı var” BM Genel Sekreteri Guterres, göçün olumlu bir küresel olgu olduğuna dikkat çekti, yeni sözleşmenin üç önemli amacı olduğunu söyledi.

Guterres, “amaçlardan birincisi, ülkelerin ulusal kalkınma politikalarıyla, uluslararası kalkınma işbirliğini göçü dikkate alarak yeniden yöneltmek. Göçün yaşandığı ülkelerde insanların kendi memleketlerinde onur içinde çalışması ve yaşayabilmesi için fırsatlar yaratmak” dedi. BM Genel Sekreteri, insan tacirlerinin eline düşen mülteci kurbanları korumanın hayati bir önem taşıdığını belirterek, “Kaçakçılık ve insan ticareti suç, ancak göçmek suç değil ”dedi. Anlaşmanın ikinci önemli noktasının da kaçakçılar ve insan tacirlerine karşı verilen uluslararası mücadeleyi ve işbirliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Anlaşmada üçüncü önemli amacın da “dünya çapında uluslararası göçe daha fazla fırsat tanınması ve ülkeler arasında yasal göçün genişletmesi” olduğunu kaydetti. Guterres,”Göç kaçınılmazsa, göçün yaşandığı ülkelerle transit geçiş ve varış ülkeleri arasında etkin uluslararası işbirliğiyle daha iyi organize edilmeli, böylece insan kaçakçılarının elindeki hareketleri kontrol etmeliyiz” dedi.