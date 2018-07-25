Güvenlik Alanındaki Yeni Düzenlemeler Meclis'ten Geçti

OHAL koşulları düzenlemeleri içermesi ve valiliklere adeta sıkıyönetim yetkileri tanıması nedeniyle eleştirilen teklif, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin karşı çıktığı yasa, Türkiye’de muhalif kesim temsilcisi sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından “fiilen OHAL” olarak nitelendiriliyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak 24 Haziran’da yeniden seçilmesi öncesinde OHAL’e son verileceği yönünde seçim vaadinde bulunmuştu. Bu çerçevede, 2935 sayılı OHAL Kanunu kapsamındaki uygulama, Anayasa’daki yeni hükümler uyarınca Cumhurbaşkanı’nın uzatma talebinde bulunmaması üzerine 19 Temmuz’da sona erdi. Böylece Türkiye’nin FETÖ bağlantılı olarak yaşadığı 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gerekçesiyle 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 3 ay aralıkla 7 kez uzatılan OHAL dönemi bitti. Ancak “Terörle mücadele sona eremez” gerekçesiyle AKP, son iki yıldaki OHAL uygulamaları ve koşullarını, bazılarını kalıcı veya bazılarını ise en az 3 yıl süreyle uygulanabilir hale getirecek yasa teklifi hazırladı. AKP’nin teklifi, MHP’nin desteğiyle TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen hafta iki günlük görüşme süreciyle 27 madde olarak hızlıca geçti. Burada muhalefet cephesi, OHAL’in ekonomiye olumsuz etkilerine de dikkat çekerek, “FETÖ”nün ötesinde mevcut 2 yıllık OHAL uygulamalarından AKP ve Erdoğan’a muhalif kesimlerin etkilendiğini gündeme taşıdı. Buna rağmen muhalefet, Komisyon aşamasında teklif görüşmelerini yavaşlatacak etkili tavır ortaya koyamazken; Türkiye’deki terör örgütleri varlığı gerekçesiyle MHP’nin teklife desteği sürdü.

TBMM Genel Kurulu aşamasında ise, teklife bir madde ilavesi yapılmasıyla 28 madde olarak bugün saat 16.40’da yasalaştı. Teklif, pazartesi günü saat 16.54’te görüşülmeye başlandı ve aralar ile diğer konular haricinde yaklaşık 12,5 saatlik görüşme süreci sonucunda yasalaştı. Dolayısıyla teklif, muhalefet cephesinden HDP’li Ahmet Şık’ın kavgaya neden olan sert konuşması dışında, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri yavaşlatıcı herhangi bir protesto eylemi olmaksızın hızla yasalaştı. Yasa valiliklere ne gibi yetkiler veriyor? Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek yasadaki 1. Maddesi ile valiliklere “terörle mücadele” gerekçesiyle geniş yetkiler tanınıyor. Valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.