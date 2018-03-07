Güvenlik Konseyi Suriye İçin Toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de başarısız olan 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere toplandı. Fransa ve İngiltere’nin talebiyle toplantı kapalı oturum şeklinde yapılıyor.
Fransa ve İngiltere’nin BM Daimi Temsilcileri Güvenlik Konseyi’nin oturumu öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Fransa Daimi Temsilcisi François Delattre, Suriye’nin kararı görmemezlikten geldiğini, kabul edilen karar tasarısındaki insani yardımın bu yüzden yapılamadığını söyledi. Suriye’nin bu tutumunun kabul edilmez olduğunu belirterek,“Bölgedeki sorunların çözümüyle ilgili Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani ile görüştüğünü belirtti.
İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Stephen Hickey de kapalı oturum öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta’da Suriye’nin hava saldırılarının devam etmesi yüzünden, Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen insani ateşkes kararının uygulamaya geçemediği belirterek, “Suriye rejiminin kararı uygulamamasından, engellemesinden büyük hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi. Hickey, Güvenlik Konseyi kararının uygulaması için Rusya’nın özel bir rol alması gerektiğini savundu.
\BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın da onayladığı, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve Doğu Guta'daki hasta ve yaralıların tahliyesi için 30 günlük ateşkes kararı almıştı.
Ancak Suriye rejiminin kuşatması altındaki bölgeye ilk yardım konvoyu ancak 5 Mart’ta girebilmiş, yardım dağıtımı ise hava saldırıları nedeniyle kısa kesilmişti. İnsan hakları grupları saldırılarda 68 sivilin öldüğünü açıkladı.
İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 18 Şubat’tan bu yana Doğu Guta’da 800 sivil öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin en az 177’si çocuk.
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