Güvenlik Konseyi Suriye İçin Toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de başarısız olan 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere toplandı. Fransa ve İngiltere’nin talebiyle toplantı kapalı oturum şeklinde yapılıyor.

Fransa ve İngiltere’nin BM Daimi Temsilcileri Güvenlik Konseyi’nin oturumu öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Fransa Daimi Temsilcisi François Delattre, Suriye’nin kararı görmemezlikten geldiğini, kabul edilen karar tasarısındaki insani yardımın bu yüzden yapılamadığını söyledi. Suriye’nin bu tutumunun kabul edilmez olduğunu belirterek,“Bölgedeki sorunların çözümüyle ilgili Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani ile görüştüğünü belirtti.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Stephen Hickey de kapalı oturum öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta’da Suriye’nin hava saldırılarının devam etmesi yüzünden, Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen insani ateşkes kararının uygulamaya geçemediği belirterek, “Suriye rejiminin kararı uygulamamasından, engellemesinden büyük hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi. Hickey, Güvenlik Konseyi kararının uygulaması için Rusya’nın özel bir rol alması gerektiğini savundu.