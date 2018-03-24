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Güzellik yarışmasında seks skandalı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Venezuela'nın en önemli güzellik yarışması, çoğu taç giymiş bazı güzellerin rüşvetçi siyasiler ve işadamlarıyla para karşılığı birlikte olduğu iddiaları nedeniyle süresiz askıya alındı. Ülke 7 kâinat, 6 dünya güzeli çıkarmıştı.

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Miss Venezuella' güzellik yarışması, yolsuzluk ve seks skandalının ardından süresiz olarak askıya alındı. Skandal, devlete ait petrol şirketine açılan yolsuzluk davasında, bazıları güzellik tacı giymiş adayların, yargılanan kamu görevlileri, siyasetçiler ve işadamlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerinin iddia edilmesiyle patlak verdi.

Sosyal medyada yankı bulan bu iddialar üzerine Miss Venezuella güzellik yarışması organizasyonu, iç denetim bitene kadar yarışmanın aksıya alınacağını açıkladı. Yarışmaya aday hazırlayan bir 'güzellik eğitim merkezi' de kapatıldı. 32 milyon nüfuslu Venezuela, uluslararası güzellik yarışmalarında en başarılı ülkelerden biri. Ülke, bugüne kadar 7 kâinat, 6 da dünya güzeli çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması Venezuela Miss Venezuella seks skandalı

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