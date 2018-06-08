Haaland Kongre'nin İlk Yerli Amerikalı Kadın Üyesi Olabilecek mi?

Yerli Amerikalılar, genellikle Washington’daki güç merkezlerinin koridorlarında fazla görülmezler. Ama yakında bu durum değişebilir. Pueblo of Laguna üyesi Deb Haaland, New Mexico eyaletinin 1. bölge kongre seçimlerinde aday olma hakkı kazandı. Ve eğer tahminler doğru çıkarsa Haaland, Amerikan Kongresi’nin ilk yerli Amerikalı kadın kongre üyesi olabilir.
5 Haziran Salı günü ön seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmada Haaland, taraftarlarına, “Bugün tarihe geçtik. Zaferimiz çalışanların, kadınların ve Amerikalı yerlilerinin zaferidir” diye seslendi.
New Mexico Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olan Haaland, siyasete uzak değil. Bir çocuk sahibi ve eşinden ayrılmış olan Haaland, 2015-2017 yılları arasında eyalet meclisinde Demokrat Parti’yi temsil etti. 2012 yılında Barack Obama’nın başkanlık kampanyası sırasında eyaletin seçim çalışmaları yöneticiliğini yaptı ve Obama’nın New Mexico’da seçimi kazanmasına yardımcı oldu.
Gözlemciler bu haftaki ön seçimleri tarihi olarak nitelendiriyor.
Indian Country Today editörlerinden Mark Trahant, “Haaland’ın bu ön seçimlerdeki başarısını çok önemli kılan nokta, kendisinin Demokratlar için avantajlı yerlerden birinde yarışıyor olması. Yalnız başına ya da bir başka Amerikan yerlisi kadınla tarihi yeniden yazacak” dedi. Trahant Amerikan yerlilerinin federal ya da yerel meclisler için yürüttükleri kampanyaları yakından izleyen bir gazeteci.
En kötü kabus
İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji Haaland’in en önem verdiği konular. Haaland, Başkan Donald Trump’ın çevre politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor.
Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte Haaland, “Trump yönetimi yıllardır çevre konusunda görülebilecek en kötü kabus. İnsanların faydalanabilecekleri alanları satmak için fazla mesai yapan bir Arazi Yönetimi Bürosu’na sahibiz” dedi.
Haaland ayrıca Trump’ın göçmenlik politikalarını da eleştiriyor ve sınırdışı işlemlerini durdurma ve DACA programı kapsamındakilerin haklarını savunma konusunda söz veriyor. DACA, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından oluşturulan ve çocuk yaşta aileleriyle yasal olmayan yollardan Amerika’ya getirilenlere, ülkede yaşama, okuma ve çalışma izni sağlayan bir program.
New Mexico’da yaşayan yerli Amerikalılar, eyalet nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyor ve 1948 yılından beri oy verme hakkına sahipler.
Farklı bir bakış açısı
Haaland, federal vergi yasasında zenginlerin daha çok vergi ödemelerini öngören bir yasa çağrısı yapıyor. Ayrıca Amerika’nın birçok yerinde okullarda yaşanan silahlı saldırılar konusunda da New Mexico’da daha güçlü bir silah yasası çıkarılması gerektiğini savunuyor. 2017 yılı Aralık ayında eyaletteki, Aztec High School’da silahlı bir saldırgan iki öğrenciyi öldürdü. Aynı yıl Ağustos ayında da Clovis’te 16 yaşındaki silahlı saldırgan, bir kütüphanenin iki çalışanını öldürmüştü.
Haaland, Washington’a farklı bir bakış açısı getireceğinden emin.
Amerika genelindeki 570’den fazla farklı sınıf ve ulustan bireylerin haklarını savunmak için mücadele edeceğini söyleyen Haaland, “İnsanlar üretmek ve ortak kararlar almak için biraraya geldiklerinde, çeşitlilik iyi birşeydir. Benim büyük dedelerim asimilasyona zorlanmış. Babam orduda hizmet verdi. Annem, 25 yıl Amerikan yerlilerinin eğitimi için çalıştı. Ben, bu ülkede Amerikan yerlilerine nasıl davranıldığını bilecek kadar iyi bir tarih bilgisine sahibim. Şimdi, Amerikan hükümetinin, ülkedeki farklı gruplara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi önemli” dedi.
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