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HABER İPTALİ TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 31 dakika önce

TSK'nın ‘Zeytin Dalı' operasyonu Avusturya basınında haberi kaynağından iptal edilmiştir.

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