Habertürk'ün kapatılması sosyal medyanın gündeminde

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, çalışanlarına bugün yaptığı bir bildirim ile Habertürk gazetesinin yazılı basın hayatının 5 Temmuz'da yapılacak baskı ile son bulacağını açıkladı.
Tekdağ açıklamasında, Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de birçok gazetenin yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde kaldığını belirterek, son beş yılda Türkiye'de çıkan gazetelerin tirajlarının da düzenli olarak düştüğünü ifade etti. Tekdağ, sadece Habertürk gazetesinin kapatılacağını, Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ve internet mecralarının faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.
Gazete hakkında çıkan 'kapatılacak' iddialarının doğrulanması üzerine sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Gazeteciler İsmail Saymaz ile Uğur Dündar, Habertürk gazetesinin kapatılmasına dair duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Gazeteci Ümit Alan da konuyla ilgili paylaşım yapanlar arasındaydı.
Yapımcı Armağan Çağlayan gazeteyi kapatma kararının ardında ekonomik sebeplerin olduğunu ifade etti.
Gazeteci Kadri Gürsel ise kararın ekonomik olmadığını, ardında başka nedenlerin yattığını belirtti.
Başka kullanıcılardan ise daha eleştirel paylaşımlar geldi.
1 Mart 2009'dan bu yana yayın yapan Habertürk gazetesi 5 Temmuz'da son kez baskıya girecek.
DW/NS,DÇÜ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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