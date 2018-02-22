Hahn: Üyelik müzakerelerine değil stratejik ortaklığa yoğunlaşalım

Nisan'da yayınlanacak Türkiye AB İlerleme Raporu'nun arifesinde, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, perşembe günü Die Welt gazetesine Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'nin "jeostratejik konumu ve kalabalık nüfusuyla" AB için "çok önemli" bir komşu olduğunu belirten Hahn, Türkiye ve AB'nin gelecek yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı "Emmanuel Macron'un da önerdiği üzere üyelik müzakerelerinden ziyade stratejik bir ortaklığa yoğunlaşması gerektiğini" söyledi.

Bu şekilde "iyi niyetle erişilebilecek ve karşılıklı ilişkilerde gerginlik yaratmayacak hedeflerin belirlenebileceğini" kaydeden Hahn, "ortaklık ilişkilerinde yeni bir perspektifin her iki tarafın da çıkarına olacağını" söyledi. Hahn, sözkonusu ortaklığın "örneğin orta vadede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin hizmet ve diğer sektörlere genişletilmesinin müzakere edilmesini" içerebileceğini söyledi.

"Türkiye'nin AB için çok önemli bir komşu olduğunun" altını çizen Komiser, ikili işbirliğinin "sıklıkla gayet iyi işlediğini" ve "gergin ilişkilerin her iki tarafın da çıkarına olmadığını" vurguladı. Hahn, ticari ve göç politikasına dair ikili ilişkilerin "önemli" olduğuna değinirken, enerji alanındaki işbirliğinin ise "daha da genişletilebileceğini" söyledi.