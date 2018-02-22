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Hahn: Üyelik müzakerelerine değil stratejik ortaklığa yoğunlaşalım

22.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, gelecek yıllarda ikili ilişkilerde Türkiye'nin AB'ye üyeliğine değil, stratejik ortaklığa yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Hahn: Üyelik müzakerelerine değil stratejik ortaklığa yoğunlaşalım

Nisan'da yayınlanacak Türkiye AB İlerleme Raporu'nun arifesinde, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, perşembe günü Die Welt gazetesine Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'nin "jeostratejik konumu ve kalabalık nüfusuyla" AB için "çok önemli" bir komşu olduğunu belirten Hahn, Türkiye ve AB'nin gelecek yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı "Emmanuel Macron'un da önerdiği üzere üyelik müzakerelerinden ziyade stratejik bir ortaklığa yoğunlaşması gerektiğini" söyledi.

Bu şekilde "iyi niyetle erişilebilecek ve karşılıklı ilişkilerde gerginlik yaratmayacak hedeflerin belirlenebileceğini" kaydeden Hahn, "ortaklık ilişkilerinde yeni bir perspektifin her iki tarafın da çıkarına olacağını" söyledi. Hahn, sözkonusu ortaklığın "örneğin orta vadede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin hizmet ve diğer sektörlere genişletilmesinin müzakere edilmesini" içerebileceğini söyledi.

"Türkiye'nin AB için çok önemli bir komşu olduğunun" altını çizen Komiser, ikili işbirliğinin "sıklıkla gayet iyi işlediğini" ve "gergin ilişkilerin her iki tarafın da çıkarına olmadığını" vurguladı. Hahn, ticari ve göç politikasına dair ikili ilişkilerin "önemli" olduğuna değinirken, enerji alanındaki işbirliğinin ise "daha da genişletilebileceğini" söyledi.

"Göz yumamayız"

Büyük bir kısmında Türkiye'nin ele alındığı mülakatta Hahn, Türk-Alman gazeteci "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının Türkiye'deki hukuk devleti sorunlarıyla ilgili kaygılarını değiştirmediğini" söyledi. Binlerce insanın Türkiye'de, kısmen hakkında iddianame hazırlanmış olmaksızın, tutuklu olmasına değinen Hahn, "Türkiye'deki bu ciddi hukuk devleti eksikliklerine göz yumamayacaklarını" söyledi. Hahn, Türkiye'nin "sempati toplama politikasının yetersiz" olduğunu kaydetti.

Türkiye'de "siyasetin yargı üzerinde bir etkisi olduğunun aşikar olduğunu" kaydeden Komiser Hahn, Türkiye'nin "anayasaya göre" bir hukuk devleti olduğunu ancak "pratikte ciddi eksiklikler" olduğunu vurguladı.

"Rapor eleştirel olacak"

AB Komisyonu'nun Nisan'da yayınlayacağı Türkiye raporuyla ilgili olarak Hahn, "Eğer o zamana kadar köklü değişiklikler olmazsa, Türkiye'nin ülke raporu özellikle de hukuk devleti gelişmelerine ilişkin olarak eleştirel bir nitelik taşıyacak" dedi. Brüksel'in Ankara'dan "temel demokratik haklara saygılı olunmasını" beklediğini aktaran Hahn, buna yargının bağımsızlığı, hukuk devleti ilkelerine bağlılık ve ifade özgürlüğünün de dahil olduğunu söyledi.

Mart sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB liderleriyle bir araya gelecek olmasına ilişkin Hahn, "yakında üst düzeyde görüşmelerin yapılacak olmasının iyi olduğunu" ve bu görüşmelerin "ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlayabileceğini" belirtti.

60 yaşındaki Avusturyalı Johannes Hahn, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyeliği görevini 2014'ten bu yana sürdürüyor.

DW,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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