Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!

Dünyanın en fakir ülkelerinden Haiti’de sular durulmuyor. Hükumetin ekonomi politikaları üzerine yapılan protestolar gasp ve yağmacılığa sebep oldu, emniyet güçleri güvenliği sağlayamaz hale geldi. Protestoların kanlı hale gelmesi üzerine Başbakan Jack Guy Lafontant istifa etti.
Daha sonra iptal edilen benzin zamlarının sebep olduğu şiddet içerikli gösterilerde en az 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca iş yeri yağmalandı veya yıkıldı.
İHA
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