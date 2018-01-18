Haiti, Belize ve Samoa Geçici Çalışma Vizesi Listesinden Çıkartıldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı; Haiti, Belize ve Samoa'yı geçici çalışma vizesi verilen ülkeler listesinden çıkarttı.

H-2A ve H-2B, tarım ve tarım dışındaki alanlarda geçici ya da sezonluk göçmen olmayan çalışma vizesi olarak geçiyor. Bu vizeler yılda bir kez yenileniyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Katie Waldman, kararın İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun neticesinde alındığını kaydetti.

2016 mali yılında Haitililere 65 adet H-2A vizesi verildi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın geçen yılki raporuna göre göçmen vizesi olmayan Haitililer'in yüzde 40 kadarı vize sürelerini aştı.

Waldman, Haitililer arasında yolsuzluk ve suiistimal vakalarının ve vize sürelerini aşarak ülkede yasa dışı yollarla kalma eğiliminin daha fazla olduğu verisini Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıklarını aktardı.

Yine 2016 mali yılında Belizeliler'e sezonluk işçi statüsünde 276 adet H-2B vizesi verildi. Orta Amerika ülkesi Belize'nin programdan çıkartılmasının nedeni ise insan kaçakçılığı kurbanlarını koruma konusunda ABD standartlarına uymadığı kaygısı.

Öte yandan Samoalılara ise 2016 mali yılında hiç H-2A ya da H-2B vizesi verilmedi. İç Güvenlik Bakanlığı'na göre ülkenin program dışı bırakılmasının nedeni ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını almayı reddetmeleri.

Üç ülkenin geçici çalışma vizesi listesinden çıkarılması Başkan Donald Trump'ın Haiti'ye yönelik tepki çeken, "b..çukuru” yakıştırmasını yaptığı iddialarının ardından geldi.