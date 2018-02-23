HABER

Haiti, cinsel istismar skandalının ardından Oxfam'ın faaliyetlerini askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 03:08 | Son Güncelleme

Haiti, devam eden cinsel istismar soruşturması nedeniyle uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Haiti Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Aviol Fleurant, yaptığı açıklamada, çalışanları hakkındaki cinsel istismar soruşturması nedeniyle yardım kuruluşunun ülkedeki faaliyetlerinin 2 aylığına durdurulduğunu bildirdi.

3 ÇALIŞANI İSTİFA ETTİ, 4'Ü KOVULDU

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.

Kuruluşun olaya dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.

Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyorÇocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor
Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz ettiHer satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti
Lise öğrencisine kabusu yaşattıLise öğrencisine kabusu yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Oxfam Haiti

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.