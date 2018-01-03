Hakan Atilla 5 Ayrı Suçlamadan Suçlu Bulundu

Jüri Mehmet Hakan Atilla davasında noel tatilinin ardından yaptığı oturumda karar verdi. Atilla sadece kara para aklama suçlamasından suçlu bulunmadı. 5 ayrı suçtansa suçlu bulundu
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 27 Kasım'da başlayan Rıza Sarraf'ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı duruşmalar sürecinde jüri kararını verdi.
Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
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